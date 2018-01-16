高市公布春節交通疏運 小黃全天按錶加收50元

春節連假將屆，交通局為紓解高市各觀光景點龐大人車潮，16日公布交通疏運規畫，其中民眾最關心的計程車春節加價，將從2月11日0時起至20日24時止，全天按錶加收50元。 （劉宥廷翻攝）

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春節連假將屆，交通局規畫出各景點「捷運＋接駁公車」的旅遊方式，想免去出遊塞車困擾的民眾，只要將車輛停放在7大停車轉乘捷運站，再轉搭接運或接駁公車，就可快速進出景點，使用電子票證還可享公車、輕軌免費搭的優惠。 （劉宥廷翻攝）

春節連假將屆，高雄市交通局為紓解高市各觀光景點龐大人車潮，16日公布交通疏運規畫，其中民眾最關心的計程車春節加價，將從2月11日0時起至20日24時止，全天按錶加收50元；另公有路邊及路外平面停車場，不含立體停車場及委外平面停車場，則是2月15日至18日期間暫停收費4天。

交通局指出，春節自2月15日除夕到20日初五有6天連假，高市各觀光景點停車位在這段期間常一位難求，除宣布計程車全天按錶加收50元，讓民眾外出多選擇搭乘外，也鼓勵利用公共運輸出遊。

交通局甚至規畫出各景點「捷運+接駁公車」的旅遊方式，想免去出遊塞車困擾的民眾，只要將車輛停放在7大停車轉乘捷運站，再轉搭接運或接駁公車，就可快速進出景點，使用電子票證還可享公車、輕軌免費搭的優惠。

此外，高雄新啟用的崗山之眼、寶來溫泉、雙湖森林公園等3個觀光景點，勢必將成為春節期間民眾必遊的熱門地方；交通局指出，崗山之眼因道路狹窄，僅開放接駁車及計程車上山，民眾的私家車僅能停在阿公店水庫或大莊公園，再搭免費接駁車上山，另也可在捷運南崗山站，搭共乘計程車前往。

雙湖森林公園則可搭乘明誠幹線紅33前往，開車的民眾可停放到殯葬管理處停車場，約可容納600輛汽車。寶來溫泉公園則因附近有梅花季，春節期間恐塞爆，壞了出遊民眾興致；交通局已協調寶來國中開放停車，可容納100輛自小客，並呼籲民眾到捷運紅線高雄車站、左營站，搭乘8025六龜線前往，省錢又便利。

(中時)

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