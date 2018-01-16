影后腿開開 「開門見山」主持節目

2018年01月16日 16:58 中時 潘鈺楨

情侶溝通不良怎麼辦？一部異想天開的喜劇電影《變身冤家》（Wife & Husband），去年在義大利引發迴響，該片劇情結合現代科技，將情侶想法一起上傳，讓彼此一探對方的心，電影歡樂逗趣，不僅勇奪義大利影展觀眾票選最佳影片，更獲當地影評網「電影玩家」（Movieplayer）推薦是「繼《完美陌生人》最讓人期待的燒腦喜劇。

《完美陌生人》主角凱西亞絲穆妮亞柯（Kasia Smutniak），這次依然扮演醫生太太，卻一反之前優雅形象，飾演一位奇Man無比的兩性節目主持人，還在節目中大敞雙腿，「開門見山」飆出最高收視率。

《變身冤家》是由美商華納兄弟電影公司製作發行，劇情描述一對快要離婚的怨偶，原想上傳想法、拯救婚姻，卻因電腦秀逗、不小心交換了靈魂，一個成為最MAN的人妻，另個則變成最嬌羞的人夫，這樣不可思議的組合，反而讓他們頻臨崩毀的婚姻，出現了絕妙的轉機。

該片不僅邀請以《完美陌生人》大紅全球的影后凱西亞絲穆妮亞柯，更搭配《天使與魔鬼》性格影帝皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）攜手演出，兩人片中從怨偶演到佳偶，感情越演越好，一場場令人捧腹又發人深省的精采表演，充分將兩人魅力綻放無遺，雙雙奪下義大利影評人協會最佳喜劇演出大獎。電影2月14日在台上映。

(中時)