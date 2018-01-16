NBA》快艇擊敗火箭贏面子 葛瑞芬被趕出場輸裡子

快艇在主場擊敗火箭，本季兩度交手都獲勝，十足贏了面子，但葛瑞芬終場前被趕出場，卻又輸了裡子。(美聯社資料照)

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中時電子報

快艇今天在主場113比102擊敗火箭，本季兩度交手都獲勝，十足贏了面子，但當家球星葛瑞芬卻在比賽最後1分鐘與阿里查發生肢體衝突而被趕出球場，此舉輸了裡子。

快艇在去年12月22日前往休士頓踢館，當時葛瑞芬與保羅都沒有出賽，但快艇128比118帶走勝利。今日改由火箭作客，第四節剩下3分34秒葛瑞芬在低位單打前隊友保羅得手，而且還製造保羅犯規，完成三分打之後兩人在場內互飆垃圾話，隨後葛瑞芬的褲子無端被抓破，他在邊線發球時將球砸在火箭球員艾瑞克古登的背上，場面逐漸變得火爆起來。

最後1分12秒葛瑞芬兩罰俱中，快艇取得113比98絕對領先優勢，最後1分03秒火箭球員阿里查與快艇板凳球員互槓，葛瑞芬趨前和阿里查飆罵起來，裁判立刻將兩人趕出球場，快艇最終以11分之差保住勝利果實。

火箭總教練丹托尼賽後不滿表示，「葛瑞芬在雙方發生衝突前先打了我，這樣子的舉動太不可取了。」

雖然丹托尼沒有說明事情緣由，但比賽錄影帶事後證實，最後3分39秒葛瑞芬沿著邊線跑過，手臂似乎碰到了站在計分台前的丹托尼，大會無法判定這樣的舉動是否故意。

或許早在保羅決定離開快艇投奔火箭的時候就已種下火爆因子，葛瑞芬也想要證明自己才是快艇一哥，發生衝突並不意外。

(中時電子報)

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