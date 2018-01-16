遭柯文哲怒批「棄職潛逃」 簡余晏回應了

2018年01月16日 17:02 中時電子報 王家禕

台北市觀傳局長簡余晏請辭，雖然市長柯文哲要求副市長陳景峻慰留，簡余晏昨日仍退出市政府公務局群組。此外，還傳出柯文哲發現觀傳局尚未與得標廠商簽約，引發柯今在主持市政會議中怒批簡余晏「棄職潛逃」。今日上午陳景峻把辭呈交還後，柯即刻同意簡余晏辭呈。對於「棄職潛逃」一事，簡余晏下午在臉書發文回應，表明心跡。

簡余晏表示，剛才訝異聽聞柯市長的批判，不知道是否有人居間誤傳，難以置信！腦海中浮現2013年9月6日，她在議員任內的活動上鼓勵柯參選台北市長，並送上「良醫醫國」的那一幕。「拚戰四年了，我要強調我本將心向明月！」

簡余晏澄清，台北燈節的多數工作，在離職前已做了許多，也開了數十場會議！因為預算不夠不足因應這麼大的活動，三次流標後由蘇打綠團長阿福的公司得標，觀傳局也改變作法，將原本燈節採行統一發包方式拆成多個標案招標，找尋更多民間廠商及藝術家合力籌辦，以求台北燈節如期進行。

簡余晏說，她在觀傳局任內開創或接手的活動這麼多：燈節、開齋節、河岸音樂季、河岸童樂會、大同秋遊活動、跨年、杜鵑花季等等，不論在幾月去職都會有未完的大型活動。

簡余晏補充表示，觀傳局多數活動都是在經費不足情況下，天天都要克服困難匍匐前進，沒有什麼活動是輕鬆進行。直到她離職前，燈節諸多配套方案均已規畫就位，不斷修正的工作會議從早開到晚。

簡余晏自述他來是政府工作，就是為市民服務，並非只服務特定人士。但從想休息到離開、到現在，終於體會到「離別是最難學會的人生課題」這句話的意思。簡余晏感謝市府團隊的支持，也對觀傳局團隊辦好燈節有信心。但她同時想拜託各位朋友，可不可以給專業的觀傳局團隊一點鼓勵。即將接手的陳思宇局長、在局裡認真努力的陳譽馨副局長及所有夥伴都需要更多的支持，「成功不必在我，夥伴們你們很棒，我相信大家一定會把燈節辦好的！加油！」

(中時電子報)