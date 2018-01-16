逢甲商圈無人機使用調查 夾娃娃機佔56.9％為最高

逢甲大學統計學系調查，逢甲商圈消費者約有66.2％曾經使用過無人機台，以夾娃娃機佔56.9％最受歡迎。（圖：逢甲大學提供）

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無人機台近年來如雨後春筍出現，逢甲大學統計學系於2017年年底，針對逢甲商圈消費者進行消費型態調查，經統計發現，約有66.2％曾經使用過無人機台，其中，以夾娃娃機佔56.9％為最高、次為扭蛋機台的40 %、飲料販賣機的29.3％，使用原因以娛樂性66.1％比例最高。

逢甲大學統計學系調查研究在2017年12月共發放1350份問卷，回收1324份有效問卷。根據統計，透過智慧型手機使用行動支付有22.4％，在便利店使用比例最高為62.9％，其他依次為百貨公司及超級市場各為35.1％、25.8％。

最近興起無人機台的熱潮，根據統計約有66.2％的消費者曾使用過無人機台，以夾娃娃佔56.9％為最高，其他依序為扭蛋機台佔40％、飲料販賣機佔29.3％及百元機台佔22.9％。使用無人機台的原因，則以娛樂性66.1％的比例最高，次為基於好奇及便利性高分別占39.3％及33.6％。

逢甲大學表示，學生透過專題實作每年進行「逢甲商圈市場調查研究」，並曾兩度針對逢甲商圈店家攤販進行「逢甲智慧商圈店家調查」，希望提供店家、攤商、相關廠商經營參考及政府政策的參考，並讓學生從做中學貼近市場，增強就業競爭力。

(中時)

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