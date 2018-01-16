不管平昌冬奧降溫兩韓 美軍3航母集結亞太

美軍航母卡爾文森號打擊群5月抵達朝鮮半島海域。(圖/美聯社)

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中時電子報

平昌冬奧即將在下個月登場，兩韓近來在板門店多次會談討論相關事宜，也讓外界和到朝鮮半島的情勢可望因這場奧運盛事而降溫。儘管美國總統川普也表示樂見兩方對談，但對於美軍在朝鮮半島周邊海域的部署仍絲毫不敢鬆懈，派遣3艘航艦、兩棲攻擊艦與匿蹤轟炸機進駐這區域。

根據美國軍事新聞網站《We Are The Mighty》報導，雖然美國同意在2月9日登場的平昌冬奧期間，不會與南韓聯合軍演，不過美軍仍在軍事部署上維持高度的戒備，計畫將部署3艘航空母艦在朝鮮半島附近海域。

除了上周美軍宣布，增派3架B-2匿蹤轟炸機及200名士兵到關島外，美軍航空母艦「卡爾文森」號（USS Carl Vinson）也將前進西太平洋海域，預計在平昌冬奧開幕前抵達鄰近朝鮮半島海域。

另外，母港為日本橫須賀港的美軍航空母艦「雷根」號（USS Ronald Reagan）也已進駐。另外北韓也稱美軍還計畫調派另一艘航空母艦「史丹尼斯」號（USS John C.Stennis）前往附近海域。

美國海軍陸戰隊也在14日宣布，有「航母寶寶」（Baby Aircraft Carrier）之稱的兩棲攻擊艦「黃蜂」號（USS Wasp）已經抵達日本佐世保，該艦可搭載可垂直起降的F-35B匿蹤戰機，增加美國海軍在西太平洋的攻擊戰力。

除了派B-2轟炸機增加空中優勢外，3艘航母和1艘兩棲攻擊艦的部署對北韓來說無疑是嚴峻威脅，但也是美軍預防冬季奧運期間，朝鮮半島有任何軍事危急情況的重要部署。

(中時電子報)

文章來源：US deploys ships and bombers toward Korea ahead of Olympics

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