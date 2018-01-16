南投縣農會理事長胡嘉宸 關懷弱勢長者與孩童寒冬送暖

2018年01月16日 17:20 中時 楊樹煌

▲南投縣農會理事長胡嘉宸（右）在埔里菩提長青村與該村的獨居長者閒話家常，讓長者們都備感溫馨與感恩之情。（楊樹煌攝）

▲南投縣農會理事長胡嘉宸（左2）代表捐贈5元愛心慈善款給基督教阿尼色弗兒童之家，由主任陳挹香（中）代表接受。（楊樹煌攝）

有愛不孤單，寒冬送暖做公益，南投縣農會理事長胡嘉宸關懷邊緣弱勢長者與孩童，今16日在埔里鎮農會理事長江林秉等人陪同下，分別前往埔里鎮菩提長青村與基督教阿尼色弗兒童之家等兩個慈善單位，慰問獨居無依長者和弱勢學童，並分別致贈義賣所得愛心基金各5萬元，場面溫馨熱烈。

平日一向關懷殘障、貧困低收入戶與弱勢團體的南投縣農會理事長胡嘉宸，今年在南投縣農會舉辦的「南投縣2018年台灣農漁會百大精品暨農業成果發表會」中，特別結合縣內13鄉鎮農會發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，將各農會最好的產品進行義賣，並由縣長林明溱主持慈善拍賣活動，在各界凝聚愛心下，當場募得10萬元愛心慈善款。

最後經由南投縣農會決定將募得的10萬元愛心慈善款，用來幫助邊緣弱勢的埔里鎮菩提長青村獨居長者及基督教阿尼色弗兒童之家的孩童，同時該會並決議，將提撥自即日起至過年期間銷售額3％，來幫助更多弱勢團體，藉此拋磚引玉，喚起社會更多共鳴。

今天南投縣農會理事長胡嘉宸特別率該會幹部與該會理事陳其祥，還有埔里鎮農會理事長江林秉等一行，分別前往菩提長青村及基督教阿尼色弗兒童之家，除表達關懷慰問之意，並將義賣善款10萬元，分別捐贈給該兩家慈善單位；縣農會善盡社會責任的用心與慈悲愛心，當場獲得所有獨居長者與孩童們滿滿的感恩與讚佩。

縣農會理事長胡嘉宸表示，各農會值此寒冬歲末，凝聚的愛心，捐贈百大精品，辦理的義賣活動，就是期待能幫助弱勢，讓這些弱勢的獨居長者和亟待關懷的孩童們，能藉此寒冬暖流，溫馨的過好年。

(中時)