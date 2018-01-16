「幸運號」郵輪快樂旅程變調！歌詩達官方發表正式回應

2018年01月16日 17:30 中時 徐力剛

歌詩達郵輪·幸運號12日搭載約2000名旅客自基隆出航，前往日本沖繩、石垣島、宮古島進行5天4夜旅程，回國快樂旅程變調收場，旅客炮聲連連。

今日「歌詩達郵輪好朋友」臉書粉絲團抱怨聲四起，旅客投訴兩大訴狀，其一，歌詩達以天候不良因素取消原訂宮古島行程，待在石垣島時間由1天變2天;其二，不以當地接駁船疏運旅客登陸石垣島，改以郵輪救生艇接駁旅客且全船6艘救生艇僅用4艘，造成旅客大排長龍，接駁時間耗費3個多小時，上島卻只能待1個多小時。

現場旅客指出，幸運號在石垣島時以天候不佳為由，臨時取消宮古島行程，經詢問當地旅行業者表示，當天風和日麗且風浪不大與事實不符。

歌詩達郵輪對此做出正式回應，幸運號14日前往石垣島行程，因當天海象不佳，考量旅客及船員安全，謹慎安排登陸船隻數量與速度，致使島上觀光時間縮短。15日宮古島行程，同樣因海象天候不佳且已達停駛入港口標準，基於安全考量取消行程，造成旅客不便深感抱歉。

歌詩達郵輪進一步表示，對因天候不佳導致行程變更之旅客，15日提供每位乘客50元美金郵輪消費金作為即時慰問補償。未來除虛心檢討外，將更加謹慎檢視安排細節，並將仔細聆聽消費者心聲，期望帶來更佳旅遊體驗。

(中時)