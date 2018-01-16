東海插旗中軟 將設用戶體驗基地

東海大學插旗台中軟體園區！16日舉辦「智慧機械用戶體驗設計基地」成立酒會。（林欣儀攝）

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東海大學插旗台中軟體園區！為幫助智慧機械產業未來發展，東海大學與鼎新電腦攜手，由鼎新提供場地、東海成立「智慧機械用戶體驗設計基地」，未來將以用戶端試驗成果作為反饋，提供產業界產品研發方向，盼讓MIT產品在國際占有一席之地。

東海大學校長王茂駿、鼎新電腦董事長古豐永與台中精機董事長黃明和等人，一同將小旗幟插在象徵台中軟體園區的展示台上，象徵東海正式進駐園區。經濟部加工出口區管理處長黃文谷表示，目前已有134家廠商進駐、投資金額達120億元，所有硬體設施預計上半年完工。

中軟智慧機械用戶體驗設計基地負責人周忠信指出，以往智慧機械的推動多集中在資料收集、大數據分析等，忽略使用者對機械的體驗與適用與否，決定成立此平台，藉由對用戶端的使用觀察、調查研究，幫助產業研發出更適合未來需求的產品。

古豐永表示，這處設計基地堪稱學界與產業界合作的創舉，以往大家對於產品生產後，苦於沒有可驗證的場地，未來則能在設計過程中將用戶需求放入其中，讓產品更符合需求且好用、會用。

王茂駿強調，東海在軟體園區設立用戶體驗設計基地深具意義，若智慧機台可加上人性化的介面與高感性設計元素，則可兼具功能強、可靠度高與安全性高、美學、耐用等優勢，將進一步拉抬其競爭力。

(中時)

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