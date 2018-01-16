侵害高絲化妝品容器專利 真愛無瑕判賠100萬

2018年01月16日 17:26 中時 吳堂靖

日本知名品牌高絲2016年發現真愛無瑕有限公司販售的化粧品容器侵害專利，二度發函要求回收銷毀，對方卻仍持續販售，憤而提告，智財法院認為兩公司屬競爭同業，真愛無瑕確實侵害專利，判決真愛無瑕須回收且銷毀該容器，並賠償100萬元。

高絲公司表示，該容器外觀設計特殊，在業界頗負盛名，且於智財局專利檢索網站就可輕易查詢確認，真愛無瑕卻於「HANROON 韓潤隱形八爪超能緊緻霜」包裝容器侵害高絲專利，二度發函要求停止販賣卻未獲回應，憤而提告，求償165萬元。

真愛無瑕供稱，2015年11月參訪香港美容展時，發現該菱格紋容器在大陸、香港化粧品市場獲得許多公司青睞，事後於網路及市場查詢，發現該產品無專利才使用，隔年9月收到高絲律師函，立即向大陸廠商確認非屬專利，事後遭到提告也停止銷售，並非有意侵權。

真愛無瑕指出，該產品單價約為838餘元，目前於官網及網路賣場僅賣出501瓶，庫存尚有1752瓶，且研究顯示消費者購買會考量實用性、價位、品牌等多元因素，不會僅依容器亮眼炫目而購買。

法官審酌真愛無瑕所使用容器經鑑定，已侵害高絲的專利，且兩公司屬有競爭關係的化粧品業者，本應更注意對手的相關資訊，認為真愛無瑕有過失，又該產品售價經3次異動，平均價格約2718元，判決真愛無瑕敗訴。

(中時)