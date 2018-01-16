侵害高絲化妝品容器專利 真愛無瑕判賠100萬

友善列印
中時

日本知名品牌高絲2016年發現真愛無瑕有限公司販售的化粧品容器侵害專利，二度發函要求回收銷毀，對方卻仍持續販售，憤而提告，智財法院認為兩公司屬競爭同業，真愛無瑕確實侵害專利，判決真愛無瑕須回收且銷毀該容器，並賠償100萬元。

高絲公司表示，該容器外觀設計特殊，在業界頗負盛名，且於智財局專利檢索網站就可輕易查詢確認，真愛無瑕卻於「HANROON 韓潤隱形八爪超能緊緻霜」包裝容器侵害高絲專利，二度發函要求停止販賣卻未獲回應，憤而提告，求償165萬元。

真愛無瑕供稱，2015年11月參訪香港美容展時，發現該菱格紋容器在大陸、香港化粧品市場獲得許多公司青睞，事後於網路及市場查詢，發現該產品無專利才使用，隔年9月收到高絲律師函，立即向大陸廠商確認非屬專利，事後遭到提告也停止銷售，並非有意侵權。

真愛無瑕指出，該產品單價約為838餘元，目前於官網及網路賣場僅賣出501瓶，庫存尚有1752瓶，且研究顯示消費者購買會考量實用性、價位、品牌等多元因素，不會僅依容器亮眼炫目而購買。

法官審酌真愛無瑕所使用容器經鑑定，已侵害高絲的專利，且兩公司屬有競爭關係的化粧品業者，本應更注意對手的相關資訊，認為真愛無瑕有過失，又該產品售價經3次異動，平均價格約2718元，判決真愛無瑕敗訴。

(中時)

前綠委辦公室主任 陳永勝涉關說… 哥哥為愛私奔天涯 身障妹遭「報…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。