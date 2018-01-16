可攜240枚鷹擊12 陸列裝40架轟6KH克美雙航母

2018年01月16日 17:36 中時電子報 楊幼蘭

原本轟-6K+長劍-20空射巡弋飛彈的撒手鐧組合，主要是針對第二島鏈上的軍事基地與地面目標，但對機動能力更強，打擊效能更高的核動力航母打擊群卻無能為力。不過，隨著轟6KH服役，這情況可能徹底改觀。

中國海軍官方媒體近日透露，南海艦隊航空兵轟炸機團在改裝國產新型轟炸機後，新年開訓飛向目標海域。公開資料顯示，這轟炸機團裝備的一直是轟-6G轟炸機。

大陸軍事微博百戰刀指出，目前中國只生產一型轟炸機，那就是「戰神」轟-6K，因此海軍換裝的新型轟炸機，應該就是已傳聞多時的「海神」轟-6KH轟炸機。基本上，轟-6KH外形與轟-6K大致相同，其中最顯著的不同，就是兩側機翼下各增加了一個外掛點。

分析指出，中國海軍目前主要裝備的轟-6G轟炸機仍採用老舊的渦噴發動機，最大平飛時速不到1,000公里，很容易被戰鬥機攔截。而且在掛載兩枚鷹擊-12重型超音速巡弋飛彈後，作戰半徑會降至2,000公里以內。轟-6G轟炸機機頭仍保留了玻璃罩，只在機頜下裝有雷達整流罩，無論探測功率還是功能，都遠遠比不上轟-6K。

來自大陸軍事論壇的消息顯示，西飛為中國海軍研製的轟-6KH轟炸機其實早在2014年就已成功首飛。改進的主要地方，為加裝鷹擊-12重型超音速反艦飛彈發射系統，以及配套的火控系統。

轟-6KH除了強化機載火控雷達的對海攻擊模式外，火控軟體也進行升級，並安裝了新資料鏈。此外，西飛還在飛機外側機翼增加了一對掛點，可以用來掛載KG600/800大型電子戰自衛吊艙。

分析指出，這些改進增強了中國海軍轟炸機的火力打擊密度，以及戰場生存能力。轟-6KH轟炸機最多應該能攜掛6枚鷹擊-12反艦飛彈，可對敵艦發動飽和攻擊。為此，西飛在它後機身腹部加掛一個類似KD-63空對地飛彈的資料鏈吊艙。同時轟-6KH也保留了掛載較老式的鷹擊-83K高亞音速反艦飛彈的能力。在掛載KG600/800電戰吊艙後，轟-6KH轟炸機便能對如E-2C預警機等，敵遠端空中警戒系統進行有效壓制。

分析指出，從2014年首飛到去年為止，轟-6KH轟炸機試飛了超過2年。這說明儘管機體成熟，也繼承了轟-6K大部分設備，但為了適應對海精確打擊改進的機載雷達，火控系統與相關軟體，仍不是那麼容易搞定的，需要長時間調試。

相對於轟-6G，轟-6KH轟炸機的另一大進步，就是裝備了D-30KP-2渦扇發動機，這款發動機也是伊爾-26、運-20運輸機目前採用的發動機。分析稱，換發讓轟-6KH的推力增加了30%，耗油量減少20%，不但大幅提高了突防速度，也擴大了作戰半徑。預計轟-6KH轟炸機可對超過3,500公里外的敵軍航母群發起攻擊。

分析認為，如果說轟-6K+長劍-20巡弋飛彈的組合，是中國空軍戰略打擊力量的中堅，那麼轟-6KH+鷹擊-12的組合，則是中國海軍對敵航母打擊群、大型水面艦隊的戰略鐵拳。

中國海軍一個轟炸機團滿編後約有20架飛機。軍事論壇消息進一步稱，繼南海艦隊之後，東海艦隊轟炸機團很可能會成為下一個換裝轟-6KH轟炸機的部隊。這也符合海軍對重點戰略方向的定義，一南一東兩個方向的遠海，都是必須牢牢掌控的區域。

而鷹擊-12飛彈最大射程超過400公里，配合超音速的巨大動能，3-4枚就能重創一艘兩棲攻擊艦或中型航母。

如果中國海軍南海、東海兩大艦隊轟炸機團都完成換裝，40架轟-6KH轟炸機最多可攜帶240枚重型超音速反艦飛彈。美國正在推行所謂「第三艦隊前移」戰略，試圖長期在亞太地區保持雙航母戰鬥群。不過分析認為，美國雙航母群面對240枚蜂擁而來，速度超過2.5馬赫的重型反艦飛彈，恐怕也難以招架。

(中時電子報)