中市議會臨時會被迫散會 民進黨團批國民黨政治操作

2018年01月16日 17:39 中時 陳世宗

台中市議會臨時會16日最後一天議程，在國民黨阻撓下，被迫散會，民進黨團指責，國民黨惡意杯葛，犧牲市政，根本是選舉操作，無理取鬧，同時強調，預算沒有通過，「那裡會沒有影響」。

針對臨時會被迫散會，一事無成，民進黨團召開記者會，總召李天生表示，出席議員35人，已經超過半數，達到開會規定人數，不過卻遭國民黨議員強佔主席台，阻止開會，完全是無理取鬧。

市議員曾朝榮指出，臨時會是議長具名邀請，國民黨籍議員卻阻止開會，阻止國民黨籍議長主持會議，民意代表有不同意見，可以心平氣和進行研商，不該用程序不合阻撓開會。

市議員陳淑華批評，議會空轉，預算未過關，影響廣大市民權益及市政推動，市長林佳龍任內，國民黨不斷用資料不足和程序問題，百般阻撓，完全是政治操作，為達選舉目的，不擇手段，希望議長儘速召開臨時會，完成預算審查。

何文海議員指責，國民黨議員沒有簽到，卻強佔主席台，根本是「來亂的」，而且「打臉議會、打臉議長」，相信大家看的很清楚，同時預算未過，元宵燈會花燈，公務員不敢辦理採購，扼殺了市民的小確幸。

副總召賴佳微痛批，預算沒有通過，經費不能動支，市政空轉，「那裡會沒有影響」，國民黨是模糊焦點，企圖抹黑，玉石俱焚，沒有把市民生計放在心裡，一切政治操作，市民同胞應該同聲譴責。

市議員邱素貞表示，外傳國民黨主席吳敦義下令台中市議會國民黨團書記長李中，要求全面杯葛預算，由於目前國民黨紅黑派對於下屆市長人選喬不定，她認為這是藍營茶壺裡的風暴，卻讓民眾遭殃。

她說，國民黨團議事運作都以選舉為考量，藍營議員甚至綁架自己陣營議長，阻礙預算審查，不顧市民福祉及市政建設，真是滑天下之大稽。

邱素貞指出，國民黨團杯葛預算阻礙市政建設，已傷害民眾福祉，呼籲國民黨團懸崖勒馬，儘速回到議場開會，完成預算審查，讓市民過個好年。

(中時)