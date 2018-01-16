爭取12年終成功 「羅東都市計畫工保變更案」通過中央審議

2018年01月16日 17:33 中時 胡健森

經過將近12年的提案爭取，宜蘭縣政府所提出的「羅東都市計劃工保變更案」（縣府配合羅東治水計畫所提出之變更羅東都市計劃，主要內容為部分工業區及保護區變更案），終於在16日內政部都市計劃委員會大會審議通過，代理縣長陳金德表示，這項計畫完成後，除了可讓羅東的治水問題獲得解決，也保障民眾的權益，同時兼顧大羅東的發展，可說是地方上的大事情。

此項計畫案縣府自2004年委託規劃，2006年公開展覽，2011年經宜蘭縣都市計畫委員會審議通過，之後連續6年歷經內政部都市計畫委員會及土地徵收審議小組審議公益性及必要性，代理縣長陳金德上任後積極向中央爭取，終於在今年1月16日經內政部都市計畫委員會第915次大會審議通過。

這項計畫還可追溯至1998年羅東鎮公所提出的羅東擴大都市計畫案，但因為地方未達共識致使全案歸零，但基於羅東都市發展需求，代理縣長陳金德上任後全力推動變更羅東都市計畫案，並朝著整合水資源的方向規劃。

宜蘭縣政府表示，羅東市區因現有排水系統容量不足，每逢大雨即造成市區淹水，損害人民生命財產甚鉅，為減緩羅東市區水患，擇定羅東都市計畫外緣保護區設置「南、北水網」，將市區上游逕流截流在外圍成為環狀水網，減少進入市區的逕流量，以降低市區發生水患機率，另引入海綿城市理念，透過大型蓄滯洪設施，結合水網計畫產生綜效，將羅東都市計畫地區治水標準提升至50年的保護標準。

為了取得南、北水網及蓄滯洪相關必要公共設施所需用地，縣府提出變更羅東都市計畫，採取區段徵收方式整體開發，預期效益除解決羅東水患、羅東都市計畫發展腹地不足等問題，配合治水增設之蓄滯洪公共設施平時亦可兼供休閒遊憩、停車及防災等功能，一併提升羅東都市計畫不足之公共設施服務水準。

(中時)