施比受更有福 省三學童義賣獻愛心

2018年01月16日 17:47 中時 張妍溱

四、五年級學童在校慶舉辦二手玩具跳蚤義賣活動，將販賣所得數千元全數捐給社福團體幫助弱勢。（張妍溱翻攝）

台中市北區省三國學童日前校慶舉辦二手玩具跳蚤義賣活動，小朋友搖身變「叫賣郎」，義賣攤位吸引滿滿人潮，「不用找了！剩下的錢拿去做愛心」有民眾聽到做公益，讚嘆小學生真有愛，大家將一大包50元、10元等銅板堆疊起來共募得數千元，除物盡其用同時傳愛送溫暖，販賣所得全數將捐給社福團體助弱勢。

「施比受更有福！」五年級學童陳宥薰指出，剛開始全班計畫舉辦二手玩具義賣的目地是想將「家中寶物」帶到校園與大家分享，讓物品交流能盡其用，與同學討論後決定將所得捐出做公益，幫助需要幫助的人，做善事心裡覺得很開心。

活動召集老師吳止境表示，校內不少弱勢學生平日獲得外界獎助學金及愛心物資幫忙，為了感恩回饋，共6個班級學生將家中二手玩具聚集約60件左右，1個玩偶可能才賣50元，但不少人直接拿出百元鈔塞進愛心箱，連零錢都不用找了。有機會讓小朋友練習做愛心，表達對社會的關懷也是很好的品德教育。

學生捐出大量全新物品，還有各種口味泡芙、手工餅乾、冰淇淋等，學童做公益的熱情令人感動。校方表示，為了扎根培育孩子有同理心、主動關懷他人，校內進行「愛的任務」從小愛變大愛，鼓勵學童將感恩的心化為實際行動進而關懷社會及弱勢族群的心意。

(中時)