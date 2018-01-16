《中時晚間快報》綠11監委過關 藍營：國際笑話

2018年01月16日 17:47 中時電子報 綜合報導

◎綠11監委過關 藍營：國際笑話

立法院今行使監委同意權，蔡英文總統提名11名監委全數通過。對此，國民黨批評，本次監委補提名，在民進黨多數的護航下，通過了史上最不適任的監委名單，這對中華民國憲政史上是最大諷刺。

◎春節加開班次 台鐵24日高鐵明開賣

台鐵局為疏運春節連續假期旅客，自2月13日起至2月21日止計9天，全線加開各級列車總計329列次及加掛車廂866輛次，紅眼班次7折，1月24日開賣；加開411班次列車（南下222班、北上189班），總計9天提供1609班次列車，明(17)日開賣。

◎美反間諜單位 籲提防鄧文迪

據美國CNBC新聞網報導，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）前妻、美國知名名媛鄧文迪（Wendi Deng Murdoch），被美國情報單位懷疑其背後有大陸官方背景支持，恐利用其與第一家庭的關係，為大陸進行多項遊說。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，對此疑慮，情報單位已提醒、與鄧文迪是多年閨密的第一千金伊凡卡（Ivanka Tru mp）及其夫婿庫許納（Jared Kushner），切勿與鄧文迪「走太近」。

◎《與神同行》夯寶島 票房超越《屍速》

《與神同行》在台上映以來，票房屢創佳績，不僅上映四週持續保持票房冠軍，全台票房更在昨日（1/15）飆破3.5億台幣，正式超越《屍速列車》榮登台灣影史最賣座韓片冠軍寶座！

(中時電子報)