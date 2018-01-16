愛情軍師變情敵 王汀《麗姬傳》大鬥迪麗熱巴

迪麗熱巴在麗姬傳中飾演正義感十足的麗夫人。（緯來）

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王汀在麗姬傳中飾演楚夫人 。（緯來）
《三生三世》中的離鏡下凡變成秦王，白鳳九成了麗姬。（緯來）

張彬彬、迪麗熱巴與王汀延續《三生三世十里桃花》的情緣，在《麗姬傳》中再續前緣，只不過身分地位都換了，與迪麗熱巴原本是閨密的王汀，在《麗姬傳》中變成情敵，還處心積慮想要陷害她。王汀笑說，既然一起下凡渡劫，這個情劫就慢慢渡吧！《麗姬傳》於緯來戲劇台播出，週一至週五晚間10點首播。

在《三生三世十里桃花》中，王汀飾演成玉元君，是迪麗熱巴的愛情軍師；但在《麗姬傳》中，王汀飾演的楚夫人與迪麗熱巴卻是情敵關係。她以楚國公主身分嫁入秦宮，以為自己的身分地位被封為后指日可待，卻沒想到半途殺出個秦王寵愛的麗姬，讓她幾乎被打入冷宮，甚至還得假孕爭寵。

王汀說，因為劇中迪麗熱巴飾演的麗姬小時候救過大王，長大後也為他擋劍，大王愛她是應該的，但是愛情眼裡容不下一粒沙，因為劇中自己太愛秦王了，妒火中燒，才會想盡辦法陷害麗姬。雖然王汀在劇中求不到秦王的愛，但她認為愛情是一段沒雜質、更單純、更快樂的關係；未來希望可以找到一個懂她的人，讓她談一段美好的愛情！

王汀回憶，拍《麗姬傳》最辛苦的就是大殿行刺戲的那天，所有演員都在，為了拍行刺戲，大家拍了整整一天，迪麗熱巴有舞蹈的底子，要透過舞蹈將戲服的飄逸感覺做出來，但做不太出來，工作人員只好拿鋼絲把衣服吊起來，才拍出劇中唯美的感覺。

(中時)

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