Costco搶攻漢堡市場？ 網友激推比速食店好吃

2018年01月17日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前Costco推出新菜單「泰式風味雞腿堡」，讓許多消費者也忍不住的衝去嘗鮮，許多網友吃過後都大讚「價格便宜、好吃、CP值高」，紛紛上網PO文推薦大家可以去吃吃看。

好市多推式泰式雞腿堡。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

網友在《Dcard》上分享自己到好市多嘗鮮新推出的漢堡，引發眾多網友熱烈迴響，他表示自己去買後發現真的很大一個，比麥X勞的的大很多，更表示麥X勞的漢堡三大口左右就沒了，這款好市多的漢堡要吃上十幾口才吃的完，而且只要99元還有飲料可以無限暢飲，真的很划算，讓底下許多網友也表示「我明天也想衝一個」、「雖然不夠泰式，但還是推」、「我吃過我是覺得還不錯，如果跟麥當勞相比我會選這個，分量多配上可樂超飽」、「雞肉很嫩又很大塊，吃一個會吃不完，但一點都不泰式」、「雞肉雖然很大塊，但會有不完全熟的問題，除此之外，其他還不錯」、「一堆人在買，還要等個幾分鐘，麵包還有烤過哦」。

網友吃過的都說讚。(圖/翻攝自Dcard)

網友表示料多美味真的很推。(圖/Costco好市多 商品經驗老實說)

不過，還有許多網友也很懷念之前好市多出的火雞肉三明治「還我火雞肉三明治～～～～」、「嗚嗚火雞肉真的下架了嗎」、「最讚的還是起司火雞肉三明治」、「懷念死雞肉三明治啦 為什麼不賣了 嗚」。

(中時電子報)