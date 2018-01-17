解開千萬阿茲特克人死亡秘辛 德專家：不是外星人

2018年01月17日 05:41 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，生活於今日墨西哥境內、美洲兩大古文明之一的阿茲特克人（Aztec），竟然在西班牙殖民者到來後，短短5年內讓這個強盛的帝國崩解，多達1,500萬人死亡的慘劇，速度之快一直讓後世不解。經德國圖賓根大學 （Universität in Tübingen）研究團隊發現，從納瓦特爾語（Aztec Nahuatl language）中發現一詞「cocoliztli」，意旨為「瘟疫」（pestilence）或「鼠疫」，讓這個謎團經500年後正式被解開。專家們認為，造成阿茲特克人大量滅絕的原因，不是外星人，而是這群歐洲人帶來的「黑死病病毒」。

In Search of History - The Aztec Empire

存在於14至16世紀的墨西哥古文明，阿茲提克是當年中美洲上最大且繁榮的帝國，不僅擁有自己的精密曆法，還有發達的灌溉和建築技術，才能打造出雄偉的特諾奇蒂特蘭古城（Tenochtitlan）。崇拜太陽的他們，經常透過發動戰爭，俘虜鄰近部落居民作為活體獻祭祭品。隨著哥倫布（Christopher Columbus）越過大西洋來到美洲大陸後，西班牙派出征服者前往今日的墨西哥一帶，短短幾年時間，昔日龐大的帝國迅速崩潰，也讓這個古文明遭到嚴重破壞。

西班牙征服者對阿茲克特人生活的繪畫。（圖/Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies）

穿著阿茲特克傳統服飾的人們，在墨西哥金字塔下跳著傳統舞蹈。（圖/美聯社）

當年還沒有防疫觀念，坐船從歐洲來到美洲大陸的征服者們，不僅將槍砲彈藥帶入美洲，也將身上的黑死病病毒一併帶入，讓從未接觸過、身上沒有抗體的美洲土著，重演14世紀西歐的瘟疫大流行，導致大量人口死亡。圖賓根大學團隊經檢測西班牙人抵達「新大陸」前的遺骸後，推斷瘟疫主要病菌為沙門氏菌（Salmonella），透過食物和飲用水、以及來往各地的牲畜擴散，才造成如此嚴重的人口死亡。影響範圍除今日的墨西哥和瓜地馬拉外，還有部份居住於秘魯地區的阿茲特克人。

(中時電子報)