解開千萬阿茲特克人死亡秘辛 德專家：不是外星人

據英國衛報(The Guardian)報導,生活於今日墨西哥境內、美洲兩大古文明之一的阿茲特克人(Aztec),竟然在西班牙殖民者到來後,短短5年內讓這個強盛的帝國崩解,多達1,500萬人死亡的慘劇,速度之快一直讓後世不解。經德國圖賓根大學 (Universität in Tübingen)研究團隊發現,從納瓦特爾語(Aztec Nahuatl language)中發現一詞「cocoliztli」,意旨為「瘟疫」(pestilence)或「鼠疫」,讓這個謎團經500年後正式被解開。專家們認為,造成阿茲特克人大量滅絕的原因,不是外星人,而是這群歐洲人帶來的「黑死病病毒」。

存在於14至16世紀的墨西哥古文明,阿茲提克是當年中美洲上最大且繁榮的帝國,不僅擁有自己的精密曆法,還有發達的灌溉和建築技術,才能打造出雄偉的特諾奇蒂特蘭古城(Tenochtitlan)。崇拜太陽的他們,經常透過發動戰爭,俘虜鄰近部落居民作為活體獻祭祭品。隨著哥倫布(Christopher Columbus)越過大西洋來到美洲大陸後,西班牙派出征服者前往今日的墨西哥一帶,短短幾年時間,昔日龐大的帝國迅速崩潰,也讓這個古文明遭到嚴重破壞。

西班牙征服者對阿茲克特人生活的繪畫。(圖/Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies)