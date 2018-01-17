台灣大學生遊大陸感嘆：進步到嚇死人 論點網友吵翻天

2018年01月17日 00:01 中時電子報 林郁庭

近日有位台灣大學生PO網分享自己到大陸待了好一陣子的心得，藉由親身體會當地文化，才訝異和過去想像中的很不一樣。他舉列出7項「兩岸大不同」之處，感嘆其實在大陸很多產業早已超越台灣很多，但部分台灣人仍停留在「大陸啃樹皮」的刻板印象中，讓他直呼：「台灣人才是真正的超級玻璃心啊」。

隨著台灣和大陸交流增多，有不少台灣人前往大陸求學或是工作，更能直接體驗當地社會文化，近日就有一位台大生在「Dcard」論壇表示，到大陸也有一段時間了，寫下7件讓他印象深刻的差異。

1.飲食：大陸飲食習慣和台灣真的完全不同，很多東西的味道與你想像的不同，連珍珠奶茶口味也不一樣。另外，大陸人很習慣叫外賣，氣溫是零下好幾度也會有外送，但不會因此被網友公審、挨罵沒同理心。

2. 交通：大陸人口密度很高，不管到哪都是塞車狀況，下班時搭地鐵也超擠，地鐵轉線要跑比較遠，支線比台灣更複雜。

3. 文化：大陸各地各自有文化，也常感受到他們以身為中國人為豪，問了身邊朋友們都表示不想去美國，「覺得美國比較沒有文化」。原PO表示，反觀台灣，相較之下，台灣就顯得比較沒什麼文化性，自己從小就是自哈洋到哈日韓，覺得台灣人什麼都想學，但一點都不團結。

4. 步調：原PO說，跟大陸比起來，台北的步調真的算是慢很多。在大陸他們走路都很快、搭地鐵很匆忙的，「感覺說先搶先贏，大家動作也都很迅速。」整個城市給人一種很快的感覺。

5. 生活：在大陸的學校或其他地方，人與人之間的互動不會太多，畢竟大家感覺都是「去學習」的心態，「不用在意別人的目光，自己過得好便好」，但是遇到他人的求助時，絕不會板著一張死人臉。反觀台灣，走在路上總是遇到很多人想紅，認為自己與眾不同，只要稍有一點不開心就臭臉；也感覺台灣人時間很多，但時間總是花在用社交軟體上。

6. 服務：原PO說，以前總認為台灣服務品質很好，但去過大陸後就覺得還好而已。因為大陸服務業很怕得到負評，連過海關都有評價可以按，面對消費者稍有不開心，就送優惠券，他們更是發自內心希望客人開心。原PO因此感嘆，「在台灣很多間的服務業品質也真的不錯，但比起用心程度感覺還是輸了大陸一些。」

7. 天氣：大陸冬天超級冷，像是整天待在冷凍庫一樣，長版羽絨大衣隨處可見。在台灣的天氣就好很多了，就算碰上霸王寒流也不會出現這麼可怕的低溫。

原PO最後甚至以此認為，台灣在許多方面早就落後大陸，「大陸的進步可真的是嚇死人，在很多產業早就已經贏過台灣很多了」，卻不肯正視事實，「台灣人才是真正的超級玻璃心啊」。文章一出，引起眾多網友熱議，有人感同身受「台灣方面真的什麼都想學外國，還學得四不像的」、「同意服務業真的很怕得到負評，之前買淘寶的經驗」、「科技進步是真的很進步」、「我們有民主沒錯，但現在已經慢慢變形成民粹」。

也有不少人認為原PO也是以「偏見」在比較，「你說的也不過幾個比較進步的城市而已吧？這樣就定義整個大陸還太早了吧？」、「我覺得大陸北部不能代表整個大陸」、「每個地方還是有差異啊！臺灣和大陸都各有好人，也有不怎麼樣的人」。不過，也有其他網友質疑「有些點是在反串？」也有人表示每個人的看法不同，就會產生不同的見解。

(中時電子報)