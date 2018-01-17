發現「父是連環殺手」 她這樣做...

2018年01月17日 02:03 中時電子報 陳舒秦

父親竟然是一名連環殺手，身為女兒發現殘酷事實要如何面對？一名美國女子日前透露自己小時候如何大義滅親，協助警方將父親送交法辦的心路經歷。

現年48歲的艾普洛·柏拉西歐(April Balascio)是連續殺人犯艾德伍茲(Edward Wayne Edwards)的長女，她回憶，和四個兄弟姊妹的童年始終在不斷搬家中度過，父親通常每六個月至一年就會毫無緣由地帶著全家人遷居，有時甚至是在午夜，但父親總推託是為了工作。

後來她注意到，只要搬到任何地方，父親便會收集有關當地謀殺案的剪報。

柏拉西歐說：「我一直在懷疑。當你長大了，你開始意識到這是不對勁的。」

2009年春天，柏拉西歐開始通過在網路上搜尋，蒐集他們住過的每個城鎮的謀殺案訊息。

最終發現她11歲那年，威斯康辛州沃特鎮(Watertown)有不少「甜心殺手」的報導，此案死者為一對夫妻。巴拉西奧記得，她的父親在康科德大廈當雜工，在這對夫婦失踪後的幾天，他們急於搬家。 幾個月後，這對夫婦的腐爛屍體在當地一些樹林裡被發現。 丈夫背部和胸部被刺傷，妻子被勒死和性侵犯。

「我當時在顫抖，我突然想起了所有事情」，柏拉西歐說。所有的希望都消失了。她說，我父親是我一直懷疑的那可怕的人。

最後她隨即聯絡沃特鎮警方，與負責那起謀殺案的警探賈西亞(Chad Garcia)聯絡。數周後，警方將艾德伍茲逮捕，並透過DNA檢驗，證實他確實是該案兇手。而他父親艾德伍茲被揭發是另外多起謀殺案兇手而被判死刑。

在父親被捕之後，柏拉西歐說我一直被內疚感折磨，一個是沒有盡早報警，挽救其他生命，一個則是舉發我的父親。

(中時電子報)