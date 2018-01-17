愛生態！新北樹保創新局！民眾主動提列珍貴樹木

北港國民小學苦楝樹。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

新北市府1月10日召開第5次樹木保護委員會議，審議結果通過8棵珍貴樹木列管，樹保委員亦指出，新北市與其他縣市不同，民眾主動提報珍貴樹木，足見新北市推動樹保觀念已深入民心，也讓新北市樹木保護跨入新的里程碑。

新北市樹木保護委員會105年成立以來，共列管1,042棵珍貴樹木，本次會議再追加通過8棵珍貴樹木列管，包括新北市農會提報4株錫蘭橄欖、北港國民小學提報1株苦楝及土城護樹者聯盟提報2株榕樹，此外還有土城廣厚宮盧氏宗親提報的1株樟樹，廣厚宮的前身為石刻土地公，位於盧氏宗親過去所居住之員林村落，是地方信仰中心，對當地居民有不可取代的精神意涵。

提報人說在村落開墾時代，樟樹位於田中央，提供揮汗耕作的祖先乘涼及休憩之處，樟樹下的石刻土地公至今亦有170年歷史，庇護著百姓風調雨順、五穀豐收，且在社區信徒與熱心人士鼎力相助之下，將土地公廟改建成為今日的廣厚宮。透過珍貴樹木列管，保存的不僅是回憶，更能彰顯地方的人文與歷史風華。

新北市政府為讓關心樹保議題的團體與民眾，迅速瞭解樹木保護委員會相關作為及相關樹保議題辦理進度，新北市樹木保護委員會歷次會議紀錄審議案件進度及旁聽發言等相關資訊，已公開在景觀處網站「樹保專區」內，並於農業局網站設置捷徑，民眾可更方便取得資訊。歡迎市民向本府提報符合本市樹保條例之珍貴樹木，共同守護地球珍貴的綠色資源。

(中時電子報)

北港國民小學苦楝樹。（新北市農業局提供）
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