1／17 三大報頭條

2018年01月17日 07:37 中時電子報 高德順

◎中國時報

全台每年有超過200萬人瘋露營，交通部觀光局新設置的露營專區昨正式上線，專區中公告全台1778處露營區，合法場地僅85家，合法率不到5％，尤其在不合法露營區中，有119處違規開挖，62處甚至位於較不安全的土石流潛勢區，露友「幾乎是用生命在露營」。

行政院將在農曆年前提出低薪解決方案，負責統籌的行政院副院長施俊吉昨在接受廣播訪問時表示，拚經濟就是拚所得，如果能維持經濟成長，且讓法定基本工資成長率高於經濟成長率，在4～6年內就可以達成蔡英文總統所希望最低基本工資3萬元的目標。

立法院今日凌晨三讀修正《農田水利會組織通則》，將農田水利會改官派，3000億資產全充公。修法被視為民進黨為打破國民黨派系的舉動，國民黨昨大動員上千人抗議，痛批民進黨強奪民財，開民主倒車。

立法院臨時會昨舉行「監察委員同意權行使案」，民進黨團甲級動員，全力護航蔡總統提名的11位監委候選人全數過關。國民黨團說，被提名人是「主張廢監院，卻有臉當監委，真是不要臉！」這是憲政史上最大諷刺。

◎旺報

人民幣國際化又進一步，德法宣布將人民幣納入外匯儲備。據《金融時報》等英法媒體報導，德國央行計畫將人民幣納入其外匯儲備，另外，法國央行也正使用人民幣進行外匯儲備的「多元化」。德國央行執行委員會成員東布雷在香港出席金融論壇時證實上述報導。分析指出，德法央行的舉動除有助人民幣國際地位進一步提升，也是造成近日人民幣走強的因素之一。

16日，因中間價再度上調，且有德法央行將人民幣納入外儲利多消息傳出，在岸人民幣對美元官方收盤價報6.4366，創25個月來收盤新高，較上一交易日官方收盤價漲51點，但離岸市場已從此前連續四天的漲勢中轉跌。市場分析認為，或意味著人民幣短線升值速度將放緩。

隨中國城鎮化率快速增加，大型房企股價不斷飆漲，並在國際版圖上割據一方。截至16日，萬科A收盤市值達4438億元（人民幣，下同），不僅重回深市一哥，也坐穩全球房企市值冠軍，且據最新統計，全球市值前10大房企中，就有7家來自中國；中國市值超過千億的房企數量，也已超越美國成為全球第一。

隔著台灣海峽對望的高雄港和廈門港，經過2017年激烈競爭，廈門港以3萬個標準貨櫃首度超越高雄港。縱觀兩岸10大貨櫃港，大陸的9個港口去年全都正成長，只有高雄負成長。高雄港今年很可能再被大連港超越。

◎工商時報

台股「第四千金」將降臨，麥格理證券看好台股再出現新的千金股，初次把IC設計高價股信驊納入研究範圍，即給予1,100元目標價，加上穩居千元級的大立光、精測，以及先前獲外資欽點成千金股的精華，台股有望開啟空前的四千金新時代。

台股持續上萬點，行政院副院長施俊吉昨（16）日表示，希望能成為常態、且萬點只是起點，目前台股投資中機構、法人佔多數，上萬點後才會吸引散戶進場，整體股市結構健康而且相對其他市場來的穩定。

《勞基法》修正新制即將在3月1日上路，勞動部昨（16）日邀集好市多、家樂福、大潤發及愛買國內4大量販業者「喝咖啡」。勞動部職業安全署署長鄒子廉表示，4大業者承諾，不會出現連續工作達12天、輪班間隔小於11小時等極端班表。

香港祭出不需獲利及營收、只要市值近新台幣57億元的上市條件，有意吸引台灣生技業赴香港掛牌。對此，金管會主委顧立雄昨（16）日表示，台灣已有生技上櫃聚落，條件絕不比香港差，且香港主要是服務業掛牌，其實要實驗進入第二階段的生技公司才能掛牌，門檻並不比台灣低。

(中時電子報)