深植人心！蔣經國10大金句傳誦

2018年01月17日 07:35 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統蔣經國13日逝世30周年，近期民調顯示，台灣過半民眾仍感念他的政績，認為歷任總統，蔣經國貢獻最大。世新大學傳播學院院長游梓翔整理出小蔣10大金句，給自許要學習或超越「經國精神」的人參考。

游梓翔昨晚在臉書發文，指政治人物總有功過；有些人只想談特定政治人物的過，刻意忽視其功，但歷史還是有公道的。長期研究政治人物言論的他，選出經國先生曾說過的10句話，分別顯示小蔣的清廉、親民、兼容等10特質。

民國69年，蔣經國(右4)、孫運璿(右3)等人視察新竹科技研究機構，評估竹科設立的可行性。(本報系資料照)

「做官的莫進來，發財的請出去。」——1944主持中央幹部學校招生時所用標語

請記得經國先生的清廉！

「倘若你在每一分鐘的時光中，都能夠為人盡了最大的力量，你自然會受到別人的信任；再也不再擔心敵人的侵襲。」——1963年寫於散文《在每一分鐘的時光中》（1963）

請記得經國先生的勤奮！

「今天不做，明天就會後悔。」——70年代針對十大建設的發言

請記得經國先生的魄力！

「真正有價值的東西，不是財產金銀，不是房屋錢財，不是身體舒適及逸樂，而是真理、榮譽、謙虛、勇敢，和對於國家純潔的愛。」——1973年寫於《自反自勉錄》

請記得經國先生的愛國！

「我們一些工商界的人，他拿買醬油的錢去買醋，買醋的錢去買了醬油，這就不對了。所以，今天我有一句話說：發財是自由的發財，用錢是自由的用錢，但是，發財、賺錢要正當，用錢要恰當。」——擔任行政院長時談話（1973）

請記得經國先生的治理！

「今後應加強發展資本密集及技術密集工業，因此新竹科學工業園區要儘快辦好，愈早完成，愈有助於國際貿易的競爭力。」——1978年對部會首長指示

請記得經國先生的貢獻！

「祇要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起；祇要是為民眾著想、符合民眾利益的事，也就決無得不到民眾贊同之理。」——1980年擴大早餐會講話

請記得經國先生的親民！

「時代在變，環境在變，潮流也在變。」——1986年，面對民進黨組黨的態度

請記得經國先生的大度！

「我在台灣居住、工作四十年，我是台灣人 ，我也是中國人。」——1987年與地方父老茶敘談話

請記得經國先生的兼容！

「不需要擔心，到大陸看看，可以讓台灣人民了解大陸的情勢；大陸人民也可以了解台灣的情形。」——1987年針對開放大陸探親的發言（出自陶涵《蔣經國傳》）

請記得經國先生的胸襟！

(中時電子報)