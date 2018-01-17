陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文滑 為啥台20年選不出成功領導人？

圖為我歷屆總統馬英九(左起)、蔡英文、陳水扁。(中時資料照)

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中時電子報

過去二十年，台灣政黨惡鬥，經濟狀況不佳，年輕人無法體驗長者口中的「20年前台灣有多好」。日前，陸媒直接點評「陳水扁貪、馬英九軟、蔡英文滑」質疑為什麼這20年台灣民眾選不出成功的領導人？

根據《解放日報》報導，蔡英文執政以來，民調落谷底，並傳出2020選舉民進黨要換人。但真的都蔡英文的錯嗎？換賴清德、吳敦義等其他人，台灣能變得更好嗎？自1996年李登輝成民選總統後，台灣5次選舉，出了陳水扁、馬英九、蔡英文三人，藍綠皆有。

但陳水扁涉貪是失敗領導人，政治上軟弱的馬英九與髮夾彎的蔡英文，執政軌跡相似。直言「這20多年來，台灣沒選出一位符合民眾期望、能帶領社會前行的領導人。」種種看來，台灣出現三個問題，一是選舉制度，因選不出一位有能力的領導人；二是政治運作設計有問題，讓地區領導人有勁使不上；或三、兩者兼而有之。

台灣選舉制度有「棄保效應」，為避免立場相似的候選人瓜分選票，政黨鼓動選民「棄A保B」，把選票集中在某位候選人身上。顯然這選的不是「自己認為最好」的人，而選賢與能的選舉功能也被削弱。

台灣政治運作的問題。總統四年一任，中間還有一次地方選舉。上台後要考慮2年後的地方選舉，當地方選舉結束後，要佈局下次領導人選舉。所有施政都繞著選舉進行。也應此讓台灣很難走出政治死循環，當然就難選出格局大、有魄力的總統。

(中時電子報)

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文章來源：解放日報

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