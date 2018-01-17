屁孩租千萬法拉利載妹 不熟性能撞兩客運車頭毀GG了

2018年01月17日 08:28 中時電子報 孫曜樟 、 李函縈 、中天新聞／許致誠 、中天新聞／許致誠

北市市府轉運站旁發生法拉利超跑撞客運車禍，超跑車頭全毀。（讀者提供）

男大生16日晚間10時許，駕駛向車行租來的市價1300萬元法拉利458超車載妹，在行經台北市府路左轉松高路時，疑因不熟超跑性能，才起步轉彎就失控從二輛正在等紅燈的客運之間撞上去，法拉利車頭幾乎全毀，兩客運的車尾和車頭分別受損，超跑維修費用恐高達百萬，3駕駛皆無酒駕，肇事原因仍待進一步調查。

目擊者指出，客運第一輛和第二輛都在松高路停紅燈靜止不動，市府路方向路口綠燈，突然有一輛法拉利左轉過來，只聽到碰一聲，從兩輛客運車之間硬是「擠」了進去，還造成其中一輛台汽客運車頭冒煙。

法拉利起步左轉失控，撞進二輛停止中的客運車之間。（網友提供）

警方初步調查，男大生（21歲）是肇事的法拉利超車的駕駛，車子是他向車行所承租，事故發生後男大生和車上女性乘客僅受輕微擦傷，車內安全氣囊全部爆開來，車頭全毀。他供稱「起步後就撞上了」，自己也不知為何會這樣，3駕駛酒測數值均為零，肇事原因仍待進一步調查。

這輛法拉利458超跑是2012年出廠市價約1300多萬元，事故發生後男大生即通知車行，隨後車行人員趕到快速將車覆蓋並離現場。撞車新聞爆光後，有網友就留言揶揄「車行又大賺一攤了，靠這些裝凱子的北七就可以致富了」、「租到這種人 睡到都會笑，維修+營業損失 不用花一毛精神 爽爽賺」、「人生全毀了」，但也有網友專業說「車行都會對租超跑的人做身家了解，甚至瓔求簽下本票做抵押」、「名下應該有長輩給予不動產」等。

(中時電子報)