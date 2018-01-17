MLB》海盜連賣2主力 他不想等重建也盼被交易

2018年01月17日 08:49 中時電子報 蔡銘仁

海盜近期接連送走寇爾(Gerrit Cole)跟麥卡勤(Andrew McCutchen)，儘管還沒整個砍掉重練，但他們頗有逐步邁入重建的味道，這讓海盜二壘手哈里生(Josh Harrison)萌生去意，美媒報導，哈里生透露倘若海盜確實打算今年展開重建，他認為自己該被當做籌碼交易。

海盜先賣寇爾再送走麥卡勤，換回6名年輕球員；他們自2015年後就沒進季後賽，連2個動作頗有打算重建的意味。海盜動作頻頻，美國資深記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，哈里生不想成為球隊重建的一員，表明若球隊要重建，那他願成交易籌碼。

哈里生的心願，海盜確實也有這打算；在寇爾交易案後，他跟麥卡勤名列海盜下一步拋售的人選，只是麥卡勤先走一步。30歲的哈里生去年出賽128場，繳打擊率2成72、上壘率3成39、長打率4成32成績，並敲生涯最多16轟；今年年薪1025萬美金，並擁2019跟2020球隊選擇權。

哈里生明白棒球就是門生意，交易僅是其中一個環節，但這讓他失去寇爾跟麥卡勤2個好朋友，海盜更失去最好的投手跟外野手，「現在待7年的我成為海盜最資深的球員，我想贏球、想爭冠，想在今年、明年甚至之後贏得冠軍。若球隊不想在這幾年拚冠，或許把我交易掉比較好。」

哈里生直言他喜歡匹茲堡的一切，包括城市、球迷和隊友們，海盜給他機會讓他成為大聯盟球星，他認為交易對球隊是最好的。海盜總管杭汀頓(Neal Huntington)還未回應，不過他先前曾說，成為好球隊也是他們的期許，哈里生想贏球的想法，跟他們是一樣的。

海盜雖連續交易2主力，不過他們並非在重建、而是整頓，他們相信距重返季後賽不會太遠。杭汀頓也說，在他們的想法中，重建代表至少得歷經5年的低迷，「現在這支球隊已經準備展開春訓，準備跟其他隊一較高下、挑戰一切可能性，就像2013年崛起的海盜一樣。」

(中時電子報)