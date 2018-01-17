終身不投國民黨 如何讓民進黨大敗？

蔡英文總統。（資料照片，季志翔攝）

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中時電子報

民進黨執政後，許多政策惹議，民調直直落！有網友在PTT提問「終身不投國民黨，如何讓DPP(民進黨)大敗？」網友表示「現階段不可能」不投國民黨就要接受民進黨執政。能毀滅國民黨只有國民黨，同理，能毀滅民進黨只有民進黨。

網友表示「真的會被民進黨氣死，錢沾、勞基惡法、監委、林全旋轉門…資進黨他X超級無下限，果然他X的餓很久了！別人做都是錯，自己做找一堆藉口合理化！」想要資進黨輸到脫褲，但又不想投國民黨，提問「大家有什麼好辦法呢？」

但網友直言「要讓dpp大敗，就是乖乖投國民黨，沒別的選擇」、「就說因為綠太爛，洗風向部隊開始高喊，不投dpp也別投kmt，還說你們可以考慮小綠、小綠綠喔」、「我會投國民黨，上次投小英超想剁手」、「目前沒有太多選擇，輪著讓他們當，讓他們沒那麼好過而以，有沒有警惕作用？臉皮厚，難…」。

另有網友表示「如果國民黨和民進黨都很賭爛，你這十幾年大概都只能投廢票，但廢票或不投票也有意義，得票率超低象徵政權不被信任，新來的政權很快地就能取代兩黨。」但有網友認為「投票率低會反省？票數變少會擔心？這些都是狗屁！管它什麼投票率得票數，只有勝選才是硬道理。新政權？除了中共以外你就別做白日夢了。」

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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