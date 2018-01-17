向陸洩漏美特工情資 華裔前CIA探員遭逮捕

2018年01月17日 08:55 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，美中兩強諜對諜故事再現一樁，一名華裔中情局（CIA）前探員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯），昨日從香港搭乘國泰航空（Cathay Pacific）前往紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy Airport）時，遭到聯邦政府當場逮捕。

李姓前探員遭指控，涉嫌於2012年時向大陸政府繳交2本筆記本，內含眾多美國中情局在陸安插眼線的真實姓名和掩飾身份，有部份名單更是中情局極機密資訊。美國政府懷疑他長時間替大陸竊取美方機密，並造成約20名美籍特工在大陸死亡或入獄，最高恐遭判處10年有期徒刑。

現年53歲的李春興（Jerry Chun Shing Lee），出生於美國，畢業於夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University），先後取得國際商業學士與人力資源碩士學位。1982年進入美國陸軍服役。1994年被招攬進入中情局工作後，長期派駐香港，直到2007年離職。事實上他已被聯邦調查局（FBI）盯上好多年，2012年曾以高薪工作機會利誘他回美，在維吉尼亞州與他進行面談後，卻因為「罪證不足」，無法逮捕他而縱虎歸山。

負責逮捕的人員表示，李姓探員交給大陸官方的兩本筆記本中，共有21頁資料；裡面詳細記載了大量駐陸特工的真實姓名、電話、掩飾身份、工作單位、任務名稱與內容等極機密的資訊。

美國司法部（US justice department）最新的聲明中表示，李姓前探員因向外國洩漏國家機密資料，最高可被判處十年有期徒刑；面對如此嚴重的指控，李春興本人至今仍未做出任何回應。

(中時電子報)