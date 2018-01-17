修勞基法釀青年選票崩盤 新英派陷苦戰

民進黨原發言人張志豪（右二）及吳沛憶（左二）辭職將投入2018年台北和新北市議員選舉。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報

立法院日前在民進黨強勢主導下通過勞基法修正案，引發諸多爭議，更重創民進黨形象，近日民調皆顯示民進黨在青年選票上有崩盤趨勢，恐影響年底選情。然而，相較時力搶走話語權，一群在黨主席蔡英文推動「世代交替」下出線的「新英派」因面臨黨內初選競爭，無法對敏感話題表態，讓他們備感壓力。

為抗議勞基法修法，時代力量立委本月5日在總統府前靜坐禁食長達58小時，最後在8日清晨4遭近百名警力強制驅離，此外，時力也無預警宣布退出勞基法修法案的黨團協商。不過外界對於時力的評價兩極，質疑時力根本在打假球，只為了增加曝光度。

據《壹週刊》報導，隨著九合一地方選舉將近，各黨皆積極布局，時代力量有意推出青年候選人，瞄準的目標選民也是年輕人。相較時力在勞基法議題上與民進黨針鋒相對，打出市場區隔，民進黨內一群有意參選的青年則備感壓力。

報導指出，一群在小英鼓勵世代交替下有意參選議員的民進黨「新英派」青年軍，現階段正要力拚黨內初選，對於敏感議題不便表態，或發表跟執政立場違背的言論。有名民進黨議員擬參選人透露，他雖反對修勞基法，但卻很難表態。他說黨內初選要爭取的對象是會待在家接民調電話的中老年人，若說出的話與黨立場不同調，就是在拆自己台。他也提及，時力的定位很清楚，年輕人喜歡什麼就靠過去，搶走年輕人的選票，「對民進黨年底選舉的衝擊一定會有」。

相較於綠營青年軍憂心優勢被時力搶走，黨內高層則不把時力放在眼裡。報導指出，有名熟悉選務的綠營幹部稱時力只是取代以前台聯的地位，時力能否提出足夠人選也是個問題。

(中時電子報)

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