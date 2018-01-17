受夠了！新加州宣佈獨立 要成為美第51州

2018年01月17日 09:01 中時電子報 楊幼蘭

受夠了稅賦超收、法規繁多，還有一黨專政，大多由加州鄉村郡組成的新加州周一宣佈獨立，讓富裕的沿海郡留在加州。

誰說了算？據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）網與《今日美國報》（USA TODAY）報導，新加州創建人說，既然他們發表了獨立宣言，就算是邁出獨立的第一步。

他們衷心希望，最後真能與沿海的加州郡分道揚鑣，各走各的。不過，他們並不想脫離美國，只想成為美國第51州。

「哎，長久以來早就失控了，」新加州創建人之一的普萊斯頓（Robert Paul Preston）說，「稅賦高、教育，隨你說！」

不過，新加州獨立派也很實際，一切都會照規矩來，他們將仿效西維吉尼亞州，援引美國憲法第4條第3款，並與州立法機關合作，完成一切法律程序。

另一名新加州創建人李德（Tom Reed）說，他們在獨立自主前，必須先證明能管好自己。

儘管困難重重，又面對各方懷疑的眼光，新加州創建人卻團結一心，堅持要實現建州夢。目前他們已有委員會和郡議會代表，但在全心投入州立法前，還需要花10到18個月的時間做準備。

事實上，早在2014年時，加州創投業者德瑞波（Tim Draper）就想把加州分為6個州，而其中之一就是「矽谷州」（State of Silicon Valley），不過後來並沒有進入投票階段。

(中時電子報)