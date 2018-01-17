受夠了！新加州宣佈獨立 要成為美第51州

新加州創辦人已成立官網宣布獨立，並畫出地圖，要和沿海富裕郡說再見。（新加州官網）

友善列印
中時電子報

受夠了稅賦超收、法規繁多，還有一黨專政，大多由加州鄉村郡組成的新加州周一宣佈獨立，讓富裕的沿海郡留在加州。

誰說了算？據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）網與《今日美國報》（USA TODAY）報導，新加州創建人說，既然他們發表了獨立宣言，就算是邁出獨立的第一步。

他們衷心希望，最後真能與沿海的加州郡分道揚鑣，各走各的。不過，他們並不想脫離美國，只想成為美國第51州。

「哎，長久以來早就失控了，」新加州創建人之一的普萊斯頓（Robert Paul Preston）說，「稅賦高、教育，隨你說！」

不過，新加州獨立派也很實際，一切都會照規矩來，他們將仿效西維吉尼亞州，援引美國憲法第4條第3款，並與州立法機關合作，完成一切法律程序。

另一名新加州創建人李德（Tom Reed）說，他們在獨立自主前，必須先證明能管好自己。

儘管困難重重，又面對各方懷疑的眼光，新加州創建人卻團結一心，堅持要實現建州夢。目前他們已有委員會和郡議會代表，但在全心投入州立法前，還需要花10到18個月的時間做準備。

事實上，早在2014年時，加州創投業者德瑞波（Tim Draper）就想把加州分為6個州，而其中之一就是「矽谷州」（State of Silicon Valley），不過後來並沒有進入投票階段。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：New California declares "independence" from rest of state

文章來源：New California declares 'independence' from California in bid to become 51st state

向陸洩漏美特工情資 華裔前CIA探… 日為牽制中國在印度洋推動「戰略…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。