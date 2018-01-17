路上流浪漢竟是大學前男友？ 結果結局神逆轉

2018年01月17日 09:08 中時電子報 周鎮宇

有位網友在回家途中，路上遇到翻垃圾的流浪漢，結果一看側臉竟發現是她大學時期的前男友，結果她一路跟著對方，最後喊出名字對方也回頭，看到前男友的模樣讓她直接哭了，沒想到前男友一句話回應，讓劇情神逆轉，也讓其它網友笑翻。

網友在《Dcard》發文，日前下班去看牙醫，在等公車時，卻發現一旁有人在翻垃圾桶，頭髮亂糟糟，穿著舊褐色外套、髒髒破破的牛仔褲和夾腳拖，直覺應該就是流浪漢在找吃的，但當看到男子側臉時她愣住了，是她大學時期的男朋友，整個人消瘦許多，看起來很疲累的樣子。

對方拿著一個寶特瓶離開，原PO默默跟在後頭，也想起還在一起時前男友說過家裡公司有財務危機，並猜想難道是公司倒了，家裡欠債所以出來流浪?，還是前男友曾說要創業，結果失敗。

結果原PO在思考過後，呼喊前男友的名字，對方也轉頭過來，確定是前男友後，也讓她直接哭了出來，不過前男友卻說，「嘿! 你怎麼在這裡?也太巧了!! 啊你幹麼哭...」，她問前男友怎麼會這樣，後來才發現是誤會，「該不會你以為我是遊民，在翻垃圾桶找吃的？，我騎車騎到一半沒油，找空瓶子加油啊」

至於為什麼穿的像流浪漢，前男友回應，因為碩士3年級閉關寫論文，所以很頹廢，解開原PO的一切誤會，兩人也重新開始聯絡；此則PO文也讓網友們笑翻，並說「後續就是我與流浪漢男友復合了」、「真是一場美麗的錯誤。」

(中時電子報)