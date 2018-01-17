紐西蘭和你想的不一樣！巧克力啤酒品芬芳！淡菜加酒更有fu

2018年01月17日 09:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

50餘種紐西蘭精釀啤酒喝到飽、綠殼淡菜嘗尚青海味！尾牙旺季，此時正是許多公司行號犒賞辛苦員工的日，除大魚大肉、美酒、抽獎，其實異國fu的餐敘也很有fu！為在南太平洋的紐西蘭也是美食之國！四面環海、尚青海鮮一籮筐 ，好山好水孕育初香醇美味的特色啤酒，更從中衍生「配酒套餐」，一道菜配一杯酒，一餐下來，不僅能品嚐各式美食，也能嘗到美味啤酒，青蘋果啤酒配海鮮超速配、紅肉搭巧克力啤酒更芬芳，還有「伯爵茶」入味的啤酒更是受到年輕女性青睞！

紐西蘭夏天晴朗而少雨，最能一覽冰川的全貌。（達志影像／shutterstock提供）

●電影【魔戒】加持！紐西蘭之旅正夯

此時北半球的台灣正是冬天，懷念熱情的陽光嗎？不妨來南太平洋的「紐西蘭」一遊吧！電影【魔戒】加持，這些年來，紐西蘭已成為歐美度假最夯國家之一！

每年12月到隔年的2月是紐西蘭溫暖的夏季，白天平均温度攝氏21～25度，紐夏天的紐西蘭不悶熱，日照時間長且陽光充足，也是搭乘直昇機觀賞冰川的最佳季節，這時節天候晴朗而少雨，最能一覽冰川的全貌。

紐西蘭著名的「藍光螢火蟲」。（達志影像／shutterstock提供）

南島、北島自然風光，體驗峽灣、冰河與生態之旅！賞世界八大奇景之一—藍光螢火蟲、搭登山纜車飽覽皇后鎮風光、騎單車遊遍湖畔小鎮-瓦納卡外，還能欣賞紐西蘭最壯觀的峽灣，來趟最美麗-寂靜和天籟之旅。

登除自然生態美景外，其實紐西蘭的美食也豐富多元，不僅有維生素C多多的奇異果，四面環海的紐西蘭海鮮一籮筐！綠殼淡菜，國王鮭魚，龍蝦，黑鮑魚，扇貝，藍鱈魚，鮟鱇魚，生蠔，炸魷魚等，可說是海鮮老饕的最愛！

紐西蘭特色薑酒，以蘋果酒做為原料，加入薑汁，深獲女性歡迎。

●紐西蘭啤酒好好喝！蘋果、巧克力、伯爵茶也入味

有美味肉品、海鮮，怎能不搭配美酒呢？其實南太平洋的啤酒天堂就在紐西蘭。受美式啤酒影響，同樣著重在啤酒花的使用量，而迷人的南太平洋酒花散發著水蜜桃、芒果、百香果、鳳梨和淡淡的草本香氣，儼然讓紐西蘭啤酒充滿了熱帶迷人的氣息！為數眾多特色酒花更讓紐西蘭成為新世界啤酒的重要產區。

談到紐西蘭水果，或許大家第一印象就是「奇異果」，然其實紐西蘭的水果酒也很多元，特別是以蘋果釀成的水果酒深受女性歡迎，由國家主導與民間開發的酒莊每年推出新酒，散發莓果、水蜜桃、白葡萄等香味，搭海鮮、白肉都開胃又可口！

想要來點不一樣的精釀啤酒嗎？這些年紐西蘭酒莊求新求變，推出巧克力啤酒，甜甜苦味中帶有巧克力香氣，深獲年輕人喜愛；「伯爵茶」柔和口感盈滿口腔，做成啤酒也能搭配西點、下午茶享用！想要來點成人口味的「苦感」嗎？不妨選擇標籤貼有「IPA」的啤酒！IPA是Indie Pale Ale的縮寫，IPA的特色在於使用大量的啤酒花，酒花香濃郁並有著較重的苦味，在習慣了他的苦味之後，你會注意到他的層次豐富、濃郁的啤酒花香，搭配各種食材更顯美味！

一口美酒、一口新鮮鮭魚，紐西蘭美食成為老饕新寵。（達志影像／shutterstock提供）

●紐西蘭啤酒＋淡菜！美食、美酒做外交

事實上，紐西蘭的啤酒除單喝暢隱外，也是入菜最好的佐料！位在東區的ABV地中海餐酒館近來就和ABV紐西蘭精釀啤酒進口商共同舉辦【紐西蘭精釀啤酒節】，水果味、苦味、甜味皆有，有多達50款精釀啤酒現場品飲！

ABV的主廚也研發一款「紐西蘭啤酒淡菜鍋，以紐西蘭獨有的綠殼淡菜為原料，搭配IPA啤酒、鮮奶油、高湯、蒜、蔥，用鑄鐵鍋爆香煮熟，不到幾分鐘，尚鮮的海味就出爐了！不同於台灣的淡菜，紐西蘭的綠殼淡菜約大1.5倍，吃得到鮮甜與自然！搭配啤酒散發的淡淡苦味，更顯高雅！主廚建議，如不喜歡苦味，則可自己再加些「檸檬汁」，讓淡菜帶有酸甜，口感更有層次感。

在政府主導下，有好山好水的紐西蘭近年積極開發美酒！「紐西蘭精釀啤酒」就有高達50多種口味，年年推陳出新。

●尾牙季正夯！以美食拉近距離

以啤酒帶動外交，以美食拉近距離！此時正是尾牙旺季，在傳統印象中，台灣人偏好圓桌合菜，然其實異國風的尾牙也正夯！員工齊聚西洋餐廳，大口暢飲各式啤酒、品嚐不需夾筷的異國特色美食，和同事、好友話家常！古巴風三明治、西班牙綜合海鮮鍋飯、黑松露牛排披薩、馬鈴薯蛋餅、爐烤蔬菜佐北非小米！在異國風餐廳裡品嚐紐西蘭精釀啤酒美味，飽嚐各式異國料理也是不錯選擇！

「這世界如果有更多的人熱愛美食與詩歌勝過愛黃金，這世界會是一個更美好的地方。」作者《魔戒》托爾金（J.R.R.Tolkien）如是說！

西元前6000 年，美索布達米亞人就已經使用麥來製造啤酒！酒對於人們而言，不僅僅是飲料，能入菜、讓氣氛更嗨，更更是提升美味的良伴！也許沒有那麼多時間到紐西蘭，不妨也能來特色餐廳品嚐好料，或是在家發揮創意，DIY屬於自己的獨特美食！來！開動吧！

有獨特自然、生態美景的紐西蘭是觀光大國！（圖為紐西蘭奧克蘭地標「天空塔」，達志影像／shutterstock提供）

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