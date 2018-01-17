上千家飯店評選！日本人盛讚的「最好吃飯店早餐」TOP 6

2018年01月17日 09:15 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

日圓不斷貶值，國人遊日熱潮不減，熱衷赴日來趟美食之旅。而除了嘗遍日本拉麵、壽司等料理，日本飯店早餐也是人氣料理之一。有日本旅遊訂房網就公布「日本第一飯店早餐」排行，經由網路投票、口碑評價、評審試吃等評選上千家飯店，票選出日本人盛讚的「最好吃飯店早餐」TOP 6。

第2名的特色料理兼具淡路島新鮮食材及清爽口感。（圖／樂天旅遊提供）

新的一年，不妨以美食佳餚來犒賞自己一番。樂天旅遊訂房網舉辦的第8屆「樂天旅遊早餐慶典」，經由網路投票、口碑評價、評審試吃等重重關卡的篩選，從1,900多家日本飯店中精選出6家參賽飯店，由多位日本美食領域專業評審，從美味、概念、表現力、獨創性、地區性、作為早餐的合適性以及技術等7大指標項目進行評分。

奪下日本早餐冠軍的福岡縣「皇宮飯店」，是唯一上榜的西式早餐。其中獲選最佳餐點的茶碗蒸和清爽柚子醋凍，搭配法式濃郁「白色高湯」燉煮的雞骨和蔬菜湯底所製成的雞肉火鍋湯，將製成的美味佳餚放入玻璃杯中，再配上由西點師傅研發，獨特的蒙布朗鮭魚卵馬鈴薯沙拉，評審神田川俊郎先生盛讚，「馬鈴薯沙拉的味道非常動人。」評審神坂井先生也對濃湯讚不絕口，「湯頭相當清爽，構想很棒，是一道西點師傅的獨門料理。」

第2名的兵庫縣「淡路島洲本溫泉 海月館」將菜色再進化，選用淡路島名產魩仔魚和特產洋蔥等食材製作成鬆軟可口的散飯，配上放滿淡路島食材清澈香甜的雞肉燉湯，滿滿的配料，讓評審神田川先生如此評價，「魚肉鬆軟，蔬菜樸實美味，檸檬的香氣非常迷人。」

第3名由「箱根湯本溫泉 箱根 花紋」奪下，將自製Q彈蒟蒻，加入蔥香四溢的「富士山湧水豬肉湯」，搭配小田原出產的萊氏擬烏賊、箱根西麓收成的新鮮蔬菜組合成的美味佳餚。評審濱內小姐讚不絕口，「豬肉湯能品嘗到手工製作的滋味，蒟蒻很柔軟又有嚼勁。讓我深深感受到食材的美味。」

用錦木拼盤和豬肉湯做為一天的開始，絕對值得嘗試。（圖／樂天旅遊提供）

「2017日本第一飯店早餐」評比結果

第1名

福岡縣「皇宮飯店」：蒙布朗鮭魚卵馬鈴薯沙拉、雞肉火鍋與茶碗蒸的HYBRID湯品

第2名

兵庫縣「淡路島洲本溫泉 海月館」：鯛魚島嶼蔬菜鍋湯、島嶼洋蔥魩仔魚海鮮散飯

第3名

神奈川縣「箱根湯本溫泉 箱根 花紋」：富士山豬肉下仁田蔥香味湯、花紋流季節更迭錦木拼盤

第4名

福島縣「磐梯熱海溫泉獨立隱宿鈴鐘旅館」：楓葉鮭魚帆立貝烤樹果、腐皮當季海產早晨粥

第5名

山形縣「鶴岡旅館飯店」：鳥海山伏流水燉煮芋頭牡丹餅湯、點綴山形秋冬的高湯

第6名

三重縣「季之座飯店」：三重當季食材日本龍蝦鬆軟高湯煎蛋卷、炙燒拌飯

(中時電子報)