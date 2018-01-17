靈骨塔吸金12億 主嫌「李哥」李睿霖遭聲押

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「李哥」、「強哥」2大詐欺集團，鎖定「鴻源」、「全球統一」吸金案受害人名冊，專挑領18％的高齡退休公教人員下手，3年多來涉嫌以投資靈骨塔方式，騙走數百位退休軍公教的老本，初估不法金額高達12億3500萬。綽號「李哥」的主嫌李睿霖昨在律師陪同下，向刑事局說明，台北地檢署漏夜偵訊後，17日凌晨以李嫌涉嫌詐欺等罪嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

檢方調查，2吸金詐欺集團從2014年3月起成立天瑞資產管理公司、上寶、源盛興業10多家公司，鎖定持有塔位的中高齡軍公教退休人士，以投資靈骨塔契約形式包裝後，謊稱塔位投資可於1至3個月內收回 3至10倍以上高利。其中，台大博士兼任講師詹益鑑母親3年來被騙逾 5000萬元。

檢方發現，2集團聘雇大批業務員，鎖定有投資概念的退休公教人員，以車輪戰輪番灌輸陰宅投資理念，聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需代書處理，權狀具有價證券性質，可轉售或向當鋪典當借款。

業務員再找人假扮買家，騙投資人稱已覓得買家，但因買家家族公司或基金會節稅考量，須一次大批量買進始願意交易。投資人誤信購入大批塔位，業務員並趁投資人資金不足時，介紹民間金主協助貸款周轉，並恫稱交易訂有保密協議，不得對外聲張。

台北地檢署去年10月16日依違反銀行法等罪嫌起訴成員李晟瑞、主嫌「李哥」兒子李忠維共41人。今年1月4日，檢警展開第二波行動，搜索集團據點13處，並約談業務經理、財會人員等多人到案，檢方訊後以犯情重大，有串、滅證及逃亡之虞，將10名集團成員聲押禁見，法院裁准4名，其餘交保候傳。

至於綽號「李哥」的主嫌李睿霖16日在律師陪同下，向刑事局說明，警方將李嫌移送北檢複訊，經檢察官漏夜偵訊後，17日凌晨以李嫌涉嫌詐欺等罪嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

(中時)

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