包皮過長飄異味 8旬翁患陰莖癌切命根子

2018年01月17日 09:35 中時 周麗蘭

命根子對男性如性命一樣重要，面臨二選一，即使是八十歲老人還是很猶豫。一名八十歲老翁因陰莖紅腫有硬塊求診成大斗六分院，確診罹患陰莖癌，醫師建議他全切除，老翁猶豫再三，心裡掙扎許久，才做出切除的決定。

成大斗六分院泌尿科醫師高耀臨檢查老翁的陰莖發現，包皮過長藏汙納垢，且有黃褐色異體滲出，散發膿臭異味，研判發炎很久了。

高耀臨醫師認為包皮發炎合併蓄膿不單純，安排包皮背側切開手術，發現包皮裡面不只藏汙納垢，還有潰爛的壞死組織及疑似腫瘤，切片病理報告是陰莖癌。

高耀臨表示，陰莖癌在已開發國家不常見，並且好發於六十歲以上男性，大多是包皮過長，加上局部衛生不佳或性病傳染，反覆包皮或龜頭發炎，導致轉為癌症。

高耀臨說，陰莖癌案例一個醫學中心大概一、二例，全台一年大概十幾個。

八十歲老翁的陰莖癌已擴散至接近鼠蹊部，醫師建議全切除，老翁雖已喪偶多年，仍感受極大心理壓力，再三考慮，心裡掙扎很久，但經過心理建設，求生優先、生活品質次之，最後決定切除。

高耀臨表示，如果病灶在龜頭，只要切除龜頭即可，仍可執行性生活，但老翁的無法保留，全切除後再做尿道重建，只是少了男性性徵而已。

他說，老翁猶豫的心理是很正常的，要把重要的地方切除，不要說幾歲，對男生來講，八十幾歲也一樣掙扎。

(中時)