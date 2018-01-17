出國找自己？全球6大最熱血壯遊路線

2018年01月17日 09:42 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

歷經多年動盪的哥倫比亞首都「波哥大」重振旗鼓，搖身一變成為充滿文化、樂趣的冒險之都。(圖／Booking.com提供)

農曆新年前後，不少人正考慮是否轉換跑道嘗試新的工作，或者計畫空下1年時間，重拾熱血青春，透過旅遊創造不同的人生經歷與故事。全球線上訂房網就特別推薦「全球6大特色壯遊目的地」，提供給期望替自己安排「Gap Year」的旅客最特別的選擇，不論是喜愛歷史、崇尚自然或是熱愛冒險，都能依據個人風格，打造出屬於自己最獨一無二的壯遊之旅。

緬甸「仰光」有著熙攘的街市、美麗的海灘，以及神聖的宗教聖地，其中外層鍍上真金的仰光大金寺更是熱門景點。(圖／Booking.com提供)

全球線上訂房網Booking.com推薦「全球6大特色壯遊目的地」：

▶緬甸仰光－探索秘境的文化之旅

緬甸是與印度、孟加拉、中國、寮國和泰國都有交界的美麗國度，而仰光這座城市有著熙攘的街市、美麗的海灘，以及神聖的宗教聖地。除了外層鍍上真金的仰光大金寺是熱門景點外，傳說在神龕內供奉著一縷菩薩髮絲的蘇雷塔也不容錯過。欣賞完仰光的歷史文化風情後，旅客不妨前往大湖湖畔的卡拉威宮餐廳一邊享用佳餚，一邊欣賞湖泊美景。旅客拜訪仰光時，下榻位置便利的「薩爾溫江旅館」，不僅鄰近茵雅湖及大金寺等熱門景點，附設的公共客廳與酒吧，也能讓來自世界各地的旅客彼此分享旅程點滴。

以熱帶叢林與原始海灘聞名的哥斯大黎加「利蒙港」，讓旅客逃離城市的喧囂，盡情享受大自然的薰陶。(圖／Booking.com提供)

▶哥斯大黎加利蒙港－遠離塵囂的自然之旅

以熱帶叢林與原始海灘聞名的哥斯大黎加「利蒙港」，能讓旅客逃離城市的喧囂，盡情享受大自然的薰陶。來到利蒙港最推薦造訪「維拉瓜雨林公園」、「托爾圖格羅運河」與「哥斯大黎加野生動物庇護所」，感受大自然的洗禮、體驗生活的純粹。愛好大自然的旅客，可直接入住位於「阿密斯德保護區」的生態山林小屋「塞爾瓦巴納尼托旅舍」，除了能在吊床上充分享受如詩如畫的美景、廣闊的花園與悠閒的午後外，還能體驗熱帶叢林溜索、沖瀑、爬樹和騎馬等各式活動，或造訪鄰近的「卡維塔國家公園」，打造最難忘的自然之旅。

澳洲的城市綠洲「伯斯」，除了有精彩的夜生活，豐富的熱帶海洋生態也是它獨有的浪漫風情，每年都會吸引來自世界各地的旅客一睹它的風采。(圖／Booking.com提供)

鄰近海德公園湖及伯斯商業中心的「女巫的帽子酒店」青年旅館，擁有完善的生活機能，鄰近各式餐廳、酒吧提供旅客夜生活的好去處。(圖／Booking.com提供)

▶澳洲伯斯－青春夜未眠的派對之旅

澳洲的城市綠洲「伯斯」，除了有精彩的夜生活，誘人的沙灘、充沛的陽光，豐富的熱帶海洋生態也是它獨有的浪漫風情，每年都會吸引許多來自世界各地的旅客一睹它的風采。拜訪「伯斯」絕不能錯過最具代表性的粉紅湖，以及當地琳瑯滿目的酒吧，其中最棒的非「Sneaky Tony’s」莫屬。藉著歡樂的派對時光與悠閒的生活步調，重拾昔日的青春活力！而鄰近海德公園湖及伯斯商業中心的「女巫的帽子酒店」青年旅館，擁有完善的生活機能，鄰近各式各樣的餐廳、酒吧提供到訪旅客夜生活的好去處。平價的住宿與寬闊的戶外庭院、烤肉設施，讓旅客可以在美麗的夕陽下料理一頓大餐，而共用的廚房和客廳讓旅客可以彼此交流，適合想尋找樂趣又想省荷包的旅客。

▶哥倫比亞波哥大－洋溢熱情的冒險之旅

在歷經多年的動盪後，哥倫比亞的首都波哥大重振旗鼓，搖身一變成為充滿文化、樂趣的冒險之都，特別推薦給喜愛冒險的旅客，在策劃波哥大藝術和美食之旅時，可以將「Museo del Oro」黃金博物館設為首站，再沿著「La Candelaria 舊城區」的鵝卵石街道漫步，感受濃厚的文藝氣息。當夜幕低垂，拜訪「Zona Rosa 夜總會」跳上一段倫巴和騷莎舞，為旅途注入南美洲獨特的熱情色彩。入夜後，擁有現代裝潢的「B3維雷飯店」，具備露台、酒吧和健身中心等設施，能滿足壯遊旅客所需的各式需求。

匈牙利的美麗之都「布達佩斯」，不僅有許多建築珍寶和豐富的天然溫泉，更有許多的美食！(圖／Booking.com提供)

▶匈牙利布達佩斯－挑動感官的美食之旅

當旅客在查看歐洲鐵路地圖時，常常會忽略布達佩斯這個美麗之都，城市中不僅有許多建築珍寶和豐富的天然溫泉，更有許多的美食！想感受布達佩斯的獨特魅力，旅客可以沿著歐洲第二長河－多瑙河散步，在抵達中央市場品嚐匈牙利美食後，可以前往城內最有名的古蹟酒館，迎接夜晚的到來；拜訪隱藏在古老建築中的酒館，將讓旅客徹底愛上此地古新融合的特殊氛圍。入夜後，不妨入住位於城市中心地帶的「布達佩斯中央通道公寓」，步行一小段路即可抵達多瑙河畔與聖史蒂芬大教堂廣場，像家一般溫馨裝潢，能讓旅人徹底忘卻旅途中的疲勞。

泰國除了廣為人知的首都曼谷外，山城「清邁」是泰國的另一片樂土，帶領旅客遠離南邊城市的喧囂，並能夠欣賞各式美麗的寺廟。(圖／Booking.com提供)

位於清邁老城區的「睡床旅舍」，距離帕邢寺與羅摩利寺僅步行距離，而配備完善的宿舍房間，加上共用廚房與交誼空間，給予壯遊旅客最便利的住宿服務。(圖／Booking.com提供)

▶泰國清邁－放鬆祥和的漫活之旅

除了廣為人知的首都曼谷外，山城清邁是泰國的另一片樂土，帶領旅客遠離南邊城市的喧囂，並能夠欣賞各式美麗的寺廟。要感受壯遊的魅力，就像個當地人一樣深入體驗清邁吧！探索原始的雨林保護區、壯麗的瀑布、冒著泡泡的天然溫泉與安靜祥和的鄉村。此外，千萬別忘了去一趟大象庇護所、走一回白廟、體驗一下監獄囚犯的按摩服務，以及品嘗在地美食：特製皮蛋。到訪清邁，入住位於清邁老城區的「睡床旅舍」，距離帕邢寺與羅摩利寺僅步行距離，而配備完善的宿舍房間，加上共用廚房與交誼空間，給予壯遊旅客最便利的住宿服務。

(中時電子報)