13 萬人辭職照顧生病家人七成可避免

2018年01月17日 09:54 中時電子報 綜合報導

據勞動部推估，台灣有13 萬人以上為了照顧生病家人而辭掉工作。「優照護」—第一家短期居家照護平台，以2017 年的使用者抽樣2000 位做數據分析，顯示7 成家庭只要找到合適的照護人員來協助照顧家人，即可維持目前的工作狀況。

「優照護」是台灣第一家短期居家照護的第三方預約平台，最近請７７歲的資深藝人林松義拍微電影，來描述上班族照顧家人的困境，女主角夾在工作、家庭與照顧父親三者間，連喘口氣都很難。林松義在現實上，也因為獨居而請看護照顧自己，但這2 年換了4 位看護才穩定下來，可見目前非常需要良好的照護人力媒合。

「辭職照顧家人」是目前政府、學界最不鼓勵的照顧模式，因為勞動力退回家中，國家總體勞動力就減少，家庭也會減少收入，加上長期照顧者的身心負擔，成了許多社會問題根源。家庭照顧者關懷總會指出，照顧一個家人平均長達將近10 年，每個月的支出至少3～4 萬元，總費用達400 萬元。辭職照顧者一般都是中年的家庭成員，以月薪4.5 萬元估計，加上其他花費每月可能高達7 萬元，十年照顧成本高達800 至1000 萬元，照顧結束後重回職場不易，生活上的巨大衝擊更難評估。

「優照護」使用者有8 成5 在職，有的雖自己照顧家人，但利用平台找人協助後也能兼顧工作。平台中有41%的使用家庭，家中老人有慢性病或其他身體狀況，但行動仍可自主，需要的只是有人陪伴或協助處理家務，這類家庭無法雇用外籍看護，更不適合辭職來照顧，每周由居服員來家中陪伴照顧幾天，就能解決大半問題了。

此外，像是老人家洗腎、復健、回診等，上班族定期陪他們去醫院就得請假，或因趕場影響工作。「優照護」發現，有13%的使用者是因此來求助，由於一般看護公司的時間彈性較低，媒合人力平台正好對這類零碎，或非長期的需求提供了最合適的協助。

即便為了生病家人辭職，24 小時的照顧誰都無法長期負荷。「優照護」有29%的需求是為了分攤照顧時間、緩和照顧壓力，加上家人或外籍看護大都缺乏照顧技能訓練，專業的照護人員可以適時支援，甚至教導許多觀念與技巧。一般人住院期間常需要找看護，令人想不到的是，住進養護機構後也要找看護，「優照護」有16%的照顧需求，是在醫院及機構裡。例如，護理之家的照顧人力大都在1 比10 以上，很多失智患者無法時時被看顧，在機構裡常被約束固定，不時可看到滿床屎尿的情景，家人只能另外找人來補足這些照顧缺口。

「優照護」以科技產業的思維切入，正對照護產生革命性的轉變，它不僅滿足現有照顧模式不足之處，也以平台的精神來提升照顧的品質，當今處處都在強調產業轉型與升級，高齡社會的照護場域出現各種新需求，更需要從創新的角度來改變。

(中時電子報)