奇！寒冬不進補！這隻鳥兒「節食」竟是為了….

2018年01月17日 09:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

雖說氣象預報今年台灣是「暖冬」，然上週的寒流超冷，讓人忍不住待在被窩裡，或是和親朋好友大啖火鍋！一個冬天下來，很多人都胖了幾公斤！然而動物園裡有個來自澳洲的鳥兒—鴯鶓，冬天不但不進補卻還會節食，原來為了傳宗接代，就連美食當前，鴯鶓也不為所動！

「鴯鶓」的蛋為墨綠色且表面有粗糙的顆粒。（台北市立動物園提供）

鴯鶓，是澳洲的特有種鳥類，也是世界上僅次於鴕鳥的第二大鳥類。當大部分動物忙著囤積脂肪過個好冬時，鴯鶓反而開始食慾下降。原來每年正冷的時節，恰巧是鴯鶓的產蛋高峰期，台灣四季與澳洲相反，在台灣每年11月至隔年2月，雌鴯鶓會陸續產下墨綠色且表面有粗糙顆粒的鴯鶓蛋，平均二至三天產蛋一顆，當一窩下了約5-6顆蛋後，雄鴯鶓便開始當起負責任的好爸爸，降低進食次數，在寒冬中為蛋保溫。

3隻由人工育雛長大的「鴯鶓」特別親人，看到陌生人也不害怕。（台北市立動物園提供）

「高個兒鳥」一族的鴯鶓，約有2公尺高，雖保有一對翅膀但已經退化無法飛行，不過鴯鶓非常善於奔跑，如果受到驚嚇，可能「咻～」一下就不見了。由於在外表上無法辨別鴯鶓的公母，如果是沒有經過遺傳鑑定每隻個體性別的群體，保育員會先藉由觀察孵蛋的行為及繁殖期撿蛋數量，來推估群體中的公母比例。

保育員說，鴯鶓個性溫和也很好奇，有時埋頭工作時，還會被鳥嘴偷襲帽子、雨鞋等，以前會嚇一跳，但也漸漸習慣了這群可愛的「鳥」朋友。3隻去年由人工育雛長大的鴯鶓，更是特別親人，看到陌生人也不害怕，反而張著閃亮亮的大眼睛、伸長脖子近距離的觀察眼前的陌生人，模樣相當可愛！

為了控制園內的個體數量，僅有少數「鴯鶓」受精蛋交由孵化室由人工孵化。（台北市立動物園提供）

鴯鶓不僅冬天食慾下降，保育員還發現即便是寒冷的日子，鴯鶓也非常喜歡下雨天!經常在雨中定格不動，讓雨將身上的羽毛打溼，有時還會坐臥在積水處，靜靜享受被雨淋濕的感覺呢！沒下雨的日子，就乾脆趁保育員清洗展場時，享受一下水柱的清涼感。

澳洲的特異鳥類「鴯鶓」，冬天不但不進補卻還會節食，原來是為了傳宗接代。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園內照養的鴯鶓數量多、產蛋量也高，自去年11月15日至今已產蛋約60顆。為了控制園內的個體數量，僅有少數可能有成功受精的蛋交由孵化室採人工孵化，其他大多數的蛋都轉交由調配室處理，在寒冷的冬天為其他動物「加菜」。

(中時電子報)

「鴯鶓」是世界上僅次於鴕鳥的第二大鳥類。（台北市立動物園提供）