王毅訪聖多美普林西比 稱與台斷交為明智之舉

大陸外長王毅（圖左）出訪非洲，與聖多美普林西比總理特羅瓦達（圖右）會面。（圖/中新社）

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中時電子報

據大陸澎湃新聞網報導，大陸外交部長王毅近日出訪非洲多國，於昨日抵達前年和我方斷交的聖多美普林西比（Sao Tome and Principe），與總統卡瓦略等高層分別會面。有記者問到，「如何看待，個別非洲國家仍與臺灣保持所謂邦交關係？」王毅強調，「世界上只有一個中國，聖國與一年前臺灣斷交，無疑是一個符合聖普利益的正確決定，能為民眾帶來實質的好處。」

外媒：北京證實 聖多美普林西比與台斷交

他更呼籲，部份國家因與臺維持邦交關係，無法參與「一帶一路」和「中非合作」框架，希望他們盡早加入這個「大家庭」之中，讓外界懷疑，王毅此言是否有拔我非洲友邦之意？

前總統馬英九（圖右）日前出訪邦交國聖多美普林西比時交換禮物照片。（圖/本報資料照）

聖國位處西非，由聖多美島和普林西比島兩大島嶼組合。1975年曾與中華人民共和國建交超過20年，但從1991年前總統特羅瓦達（Miguel Trovoada）上台後，逐漸與大陸疏遠，最後在1997年與陸斷交、改與中華民國建立正式邦交，我國總統也曾多次訪問聖國。2016年12月由路透社披露斷交訊息後，我國外長李大維承認，忍痛斷交之因是對方提出天價金援數字，我方只能拒絕且斷交。

王毅向總統卡瓦略表達習近平本人的祝福，並表示，「兩國複交完全符合雙方民眾的利益，不僅讓聖國成為中非合作論壇和中葡經貿合作論壇的新成員，也能擴大雙邊合作。過去20年，只是雙方交往的『插曲』，未來將持續推進各領域合作與交流。」此外他更強調，非洲是大陸外交的根基，大陸願做非洲國家發展中最友好的或辦，協助非洲提升自主和發展能力。聖國此次回到中非合作的大家庭中，希望能同其他非洲兄弟「並肩前行」，共同推動中非互利合作，共同維護發展中國家的權益。

(中時電子報)

文章來源：王毅訪聖多美和普林西比：望中非合作全家福非洲國家一個不少

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