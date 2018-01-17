賣假黃牛票騙韓流粉絲 網路詐欺慣犯被起訴

韓國男團「防彈少年團」來台。(報系資料照 高興宇攝)

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30歲網路詐欺慣犯范煜祥，利用韓國夯團BTS防彈少年團、韓流明星金所炫來台開唱、見面會機會，上網假賣黃牛票，誘騙5名女粉絲5萬多元，范嫌去年12月被捕後遭羈押迄今。台北地檢署17日依詐欺等罪起訴范男。

北檢表示，范嫌多次賣假黃牛票，檢方已起訴他2案，被害人超過20人，詐騙金額逾10多萬，目前2案均在法院審理中，這是范嫌第3次被起訴，檢方認為本案與先前2案沒有裁判上一罪關係，因此17日另案起訴范嫌。

警方調查，韓星金所炫去年來台開見面會，范嫌就以上網賣黃牛票方式，誘騙3女先付一半金額訂金，事後范嫌未給門票，始知受騙。

另去年10月BTS防彈少年團在台灣舉辦演唱會，但8月網路售票一推出就秒殺，粉絲買不到票，只好搶購黃牛票。范嫌見有機可乘，跑到預售票口向已購得門票的民眾借看門票，趁機偷拍門票照片，再上網以販售黃牛票詐騙，范嫌將原價6800元、4800元的VIP區及一般區門票，各開價14500元、12100元，誘騙蔡姓、林姓2名女子匯款購票。

范嫌利用其租屋處房東的收租帳戶，要求2女先匯入訂金，范嫌先拿這筆錢抵付租金。范嫌搬家後，又上網訂下松山區南京東路及興安街2家飯店房間，2家飯店分別提供2個帳戶供電匯住宿費，范嫌照樣要2女分別匯款至飯店帳戶，抵充住宿費。2女按照范嫌指示匯款，絲毫不知范嫌所提供帳戶有問題。

2女匯完部分款項後，范嫌再要求2女將門票餘款，以現金裝信封袋，用宅配送到他的飯店房間，范得手後就避不見面，2女花錢拿不到票，也找不到賣家，始知受騙，向警方報案。

大安警分局花了2個月時間，去年12月找到范嫌落腳處，向北檢檢察官聲請拘票，將范嫌拘提到案，並依詐欺罪嫌移送北檢。檢方訊後，以范嫌居無定所，有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准迄今。

(中時)

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