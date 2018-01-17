台版「千島湖」在石碇！螢火蟲相陪品茶香

「翡翠茶園」位於新北市石碇區千島湖附近，擁有得天獨厚湖畔美景。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

茶要好喝！原料是關鍵！有好山好水的石碇就是那麼一個迷人的地方！坐擁湖光山色，石碇「千島湖」和大杭州的「千島湖」不相上下！在此也能喝到好茶！年輕茶農曾仁宗，以不施農藥的方式，返鄉經營位在新北市石碇的翡翠茶園，豐富的生態加上依著湖畔的美景，吸引遊客預約前往體驗做茶，一窺新北茶鄉祕境。

65年次的曾仁宗從小就幫忙父親採茶、炒茶，看著父親經營茶園長大，對於家鄉茶園有著濃厚的情感，29歲時辭去建築公司工作，返鄉接手父親留下的茶園。承襲自父親的技術與堅持，加上積極參與各式課程引進新技術及方法，他的文山包種茶屢屢獲獎。他秉持著「每一口茶都要讓消費者感受到用心」的理念，採用不施用農藥的方式經營茶園，做出更兼顧生態及消費者健康的好茶。

翡翠茶園位於新北市石碇區千島湖附近，除了擁有得天獨厚湖畔美景，茶園生態也因沒有農藥而顯得生機盎然，螢火蟲、青蛙、蚱蜢及螳螂都是茶園裡的常客。這種祕境，吸引各地遊客，甚至國外旅客前往體驗做茶兼賞景。

新北石碇的「翡翠茶園」藏秘境，能體驗做茶兼賞景。（台北市立動物園提供）

曾仁宗表示，他總是告訴前來體驗的遊客們，不要害怕這些昆蟲與生物，有健康的環境，才有豐富的生物，做出來的才會是健康好茶，希望大家在採茶、製茶及泡出好茶之餘，能細心體會與環境生態共存共榮的理念，友善大自然，邀請大家來體驗。

農業局表示，新北市是文山包種茶發源地，不僅製茶技術優良，茶產區環境、地理位置也得天獨厚。石碇千島湖、坪林金瓜寮等，都是出了名的好山好水。目前正值冬茶品茗之際，歡迎民眾連假到新北茶鄉走走，品嚐最新鮮包種茶外，也可親身擔任「一日茶農」。好的產品也需要大家支持，購買茶品認明「新北好茶」，品質安全掛保證，也支持本地茶農。

(中時電子報)

翡翠茶園位於新北市石碇區千島湖附近，擁有得天獨厚湖畔美景。（台北市立動物園提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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