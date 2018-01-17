MLB》難獲大聯盟約 鈴木一朗鬆口考慮回日職

鈴木一朗至今未獲大聯盟合約，經紀人透露他有考慮回日職。(美聯社)

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中時電子報

今年將滿44歲鈴木一朗的大聯盟路，將在今年劃下句點？據美媒報導，去年離開馬林魚的一朗至今未獲大聯盟合約，他的經紀人波格斯(John Boggs)鬆口表示，一朗有考慮重返日職，「我沒認真這麼想過，即使一天過一天，我還是覺得會有人明白，他到任何球隊都會是重要資產。」

一朗去年在馬林魚出賽136場，繳打擊率2成55、上壘率3成18、長打率6成49成績，季後馬林魚沒執行200萬美金球隊選擇權，讓他成為自由球員。一朗告別馬林魚後，首要目標還是留在美國；波格斯透露，水手跟教士曾跟他們接洽，但最後都未有好結果，其他球隊則尚在觀望。

儘管一朗去年成績下滑，196打數也寫下17年大聯盟生涯新低，但波格斯認為，一朗對任何想給他機會的球隊，都具有獨特性，「以我來看，如果能給一朗更多打數，他可以更好。」不過《Sportingnews》記者羅傑斯(Joe Rodgers)指出，一朗引以為傲的速度已呈現下滑趨勢。

羅傑斯會這麼認為，是看一朗去年二壘打產量做出的推斷；據大聯盟資料，一朗去年50支安打中，只有6支二壘打，且生涯首度沒有三壘打，盜壘也只有1次而已。一朗雖到春訓前仍有機會獲合約，不過一改之前的態度，鬆口表示考慮回日職，他的老東家歐力士也已備妥合約等他。

(中時電子報)

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