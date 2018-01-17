日為牽制中國在印度洋推動「戰略性靠港」計畫

2018年01月17日 10:09 中時 黃菁菁

日本政府將強化海上自衛隊船艦停靠海外港口、推動防衛交流的「戰略性靠港」計畫，這是日本政府提出「自由開放的印度太平洋戰略」中的一環，也有牽制在印度洋沿岸擴大影響力的中國之用心。

《每日新聞》報導，「戰略性靠港」計畫是與共享民主主義和法治等價值觀的美國等合作，針對馬來西亞、緬甸等沿岸國家，透過國防當局之間的交流和研修，努力推廣航行自由的重要性。

日本除了與美國、印度、英國、法國等合作之外，也將與澳洲協商相關事宜。日本政府去年9月之後，便在美日印外相會談以及日英外相、國防相相關閣僚會議(2加2會議)上，要求讓海上自衛隊船艦停靠當地的港口事宜。

日本首相安倍晉三預定與於18日訪日的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）舉行會談，本月下旬還將召開「日法2加2會議」等，都將討論相關靠港合作事宜。

海上自衛隊繼2017年之後，2018年夏季也將派搭載直升機的「出雲號」護衛艦到南海和印度洋訪問，將與沿岸各國的防衛當局交流，同時提供各國年輕士官的研修。

防衛省還考慮加強日本與非洲索馬利亞外海防禦海盜的船艦的往來交流。透過與美、澳、印、英、法等國的合作，將海上監視、災害救援、人道支援、國際法等相關的知識傳遞給印度洋沿岸國家，以加深對沿岸國家的影響力。

中國在南海加強設軍事據點，積極在印度洋沿岸的斯里蘭卡、巴基斯坦、阿曼等國開發港灣，也是現代版絲路經濟圈構想「一帶一路」的一環。中國通過在印度洋沿岸的港灣開發等基礎建設，在印度洋國家擴大影響力。日本的「戰略性靠港」計畫也有牽制中國的用心。

(中時)