包皮過長演變為陰莖癌 醫師：長到不易清洗才需要割

陰莖癌全切除後，保留陰囊，拉出尿道還是一樣可以正常生活。（周麗蘭攝）

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中時
／雲林報導

斗六市一名80歲老翁因包皮過長，藏汙納垢反覆發炎演變為陰莖癌，包皮過長到底需不需要割？成大斗六分院泌尿科醫師高耀臨表示，例行性割包皮還是有爭議，沒有一定要割或不割，男孩隨著年齡慢慢長大包皮會退出，到17歲時只剩下1%會包皮過長。

高耀麟醫師強調，如果沒有症狀不必割，有發炎產生才需要割，清洗包皮也只需要水，不需要用棉花棒伸進去清，如此會導致局部紅腫。

他說，有些小孩包過長會導致龜頭腫起來，整支會腫得像香腸一樣來看門診，他建議可採「坐浴清洗」，拿一個臉盆，把陰莖放在溫水臉盆裡面，浸泡一下使水流到包皮裡面，然後擠擠擠再流出來，每天清洗一兩次就夠。

高耀臨指出，罹患陰莖癌的80歲老翁，因包皮過長清洗不乾淨導致反覆發炎，發炎當下會痛，但老翁可能置之不理，直到演變為陰莖癌，看起來紅腫又流膿才求診。

80歲老翁的陰莖癌靠近鼠蹊部必須全切除，高耀臨表示，男性對於切除陰莖有恐懼症，但罹患癌症第一個考慮生存，第二才考慮生活品質，如果侵犯部位在龜頭，還可以只切掉龜頭，留7、8公分，還可執行局部性功能。

高耀臨表示，如果陰莖已切到太靠近根部，只剩下1、2公分，保留也沒甚麼意義，硬要保留尿尿甚至會亂噴，沒有比較好。

高耀臨說，如果重建陰莖是為了小便，其實可以不必，切除後拉出一個尿道，像女生一樣蹲著小便不適困難；如果為了性行為，可以考慮重建，不過陰莖癌一般好發於60歲以上男性，不一定有這個需求。

(中時)

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