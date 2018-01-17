保護房客安全 「請勿打擾」掛牌將消失

2018年01月17日 10:17 中時電子報 周鎮宇

許多人外出旅遊住宿飯店時，可能會因不想被飯店人員打擾，總會拿起「請勿打擾」的牌子掛在門口，不過未來「請勿打擾」掛牌恐消失，目前已有多家國外飯店，認為飯店人員有權入內查看房間的權利，決定將「請勿打擾」掛牌換成「房內有人」，方便員工示意並進入檢查。

據《CNN money》報導指出，擁有多間飯店與樂園的迪士尼，已經在佛州迪士尼周邊飯店，將「請勿打擾」掛牌換成「房內有人」，迪士尼官方表示，工作人員在進入房間前，都會先敲門示意，也強調，這是為了要確保房客與飯店安全，並也進行整理房間。

另外連鎖飯店集團希爾頓，去年11月也更改政策，建議工作人員，如發現有房客掛出「請勿打擾」掛牌超過24小時，就要進行通報，主管也有權入內查看。

不過會有這些改變，外界猜測與去年10月拉斯維加斯「91號公路豐收」露天音樂節槍擊案有關，當時犯人入住飯店，並利用「請勿打擾」掛牌，在入住期間搬入槍械，並在32樓高的房內，射殺民眾造成58人死亡。

所以目前眾多飯店都決定改變政策，有飯店就規定2天都掛出「請勿打擾」掛牌的房間，需進行檢查，或是請工作人員12小時內就要進行房內例行檢查，雖然這種方式似乎影響房客隱私問題，但為了避免憾事再發生，會有更多飯店使用這種方式確保安全。

(中時電子報)