哇~ 電聯車！中捷綠線首度測試行駛至烏日高鐵站

2018年01月17日 10:27 中時 盧金足

台中捷運綠線首度測試行駛至烏日高鐵站，民眾驚喜拍照臉書分享。（翻攝臉書）

台中捷運綠線工程進度已突破75％，今年底就要試運轉。（盧金足攝）

台中捷運綠線工程進度突破75％，各項測試也同步進行中。一輛由台灣製造的捷運電聯車首次從北屯機場(G0站)一路行駛至終點烏日高鐵站(G17站)，過程順利，為電聯車測試寫下新里程碑，新穎車廂一度被民眾誤以為台鐵新型電聯車，但「位置好像不一樣」，終於認出是台中捷運綠線的電聯車，驚喜之餘，也拍照在臉書分享。

有民眾在臉書貼出捷運綠線列車與台鐵列車錯身而過的畫面，興奮PO文「第一眼看到時，以為是台鐵的新型電聯車，沒想到上網Google一下，竟然是台中捷運的電聯車，真的是太美了，期待能早點通車。」

台中市政府交通局長王義川說，這是捷運電聯車首度抵達終點G17站，首航過程各項子系統完美配合，更重要的是，測試車輛是台灣車輛製造生產，象徵台中捷運進入新的里程碑，未來將與台鐵與高鐵在新烏日共站，象徵台中正式邁入三鐵共構時代。

王義川表示，台中捷運全長16.71公里，沿線高架軌道高10多公尺，約一般建築4、5層樓高，搭乘捷運不但舒適便捷，還可一路欣賞街景，除頭、尾2站為平面車站外，其它16車站均為高架車站。

此外，捷運綠線全線均設置隔音牆，可阻隔沿線噪音，車站道路兩側各設置1個出入口，方便乘客從不同道路方向搭乘捷運，且站內設有罩式月台門，防止乘客不小心掉落軌道，而車站共分3層樓，一樓為捷運出入口，二樓為穿堂層，三樓則為登車月台層，站內並設有一般樓梯、電梯及電扶梯，提供不同需求之乘客使用。

王義川指出，台中捷運綠線工程進度已突破75％，今年底就要試運轉，日後也將持續進行各項功能的測試與驗證，以確保正式營運後搭乘安全。

(中時)