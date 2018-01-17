MLB》教士開給荷斯莫7年約 波拉斯卻不接受？

2018年01月17日 10:27 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟今年自由市場流動慢，各隊對砸大錢態度保守，球員想拿大約相當不容易，教士據傳願開給荷斯莫(Eric Hosmer)7年約，但薪資總額不到1.4億美金，對教士來說，他們認為這算是可接受的價碼，但美媒報導，荷斯莫的經紀人波拉斯(Scott Boras)顯然不這麼想，並未同意教士的條件。

大聯盟訂出1.97億奢侈稅門檻，即便洋基、紅襪、道奇等豪門，都極力想避免讓薪資超過這個數字。包括達比修有、傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)等有實績、尋求大約的球員們，想要如願很不容易；不過去年打出佳績的荷斯莫，據傳獲得教士開出7年約1.4億的大約。

雖波拉斯指出荷斯莫獲開價的報導有誤，教士球隊總裁佛勒(Ron Fowler)依舊對荷斯莫釋出善意。佛勒認為，他們在所有對荷斯莫開合約的球隊中，開出的條件應該算誘人，「我們覺得這條件很好，我不知道波拉斯是不是也這麼覺得，那又是另一回事。」

教士開的條件，以目前自由市場的狀況已是不錯的價碼，不過《theScore》記者威爾生(Jason Wilson)指出，波拉斯還是想替荷斯莫拿到8年2億大約。威爾生推測，倘若教士拿不到荷斯莫，他們會讓28歲的麥爾斯(Wil Myers)守一壘，反之若簽下荷斯莫，麥爾斯就會去守外野。

(中時電子報)