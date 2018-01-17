揭開埃及神秘面紗　達人出馬教您聰明玩埃及

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中時電子報
綜合報導

「埃及」為千年文明古國，擁有獨特具神秘色彩的傳說、紅海與尼羅河自然美景、少數民族與沙漠的人文風情……等等，那一層神秘的面紗，永遠吸引世界遊人的目光。目前在國立故宮博物院展出的「大英博物館典藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展，由故宮與大英博物館、時藝多媒體、閣林文創共同舉辦，從開展至今已超過十萬觀展人次，為了服務廣大的「埃粉」，主辦單位特別於1月12日舉辦「探索埃及‧古文明之旅」講座，邀請了全台灣埃及旅遊出團量前三名的友泰旅遊，與大家分享如何聰明玩埃及！

埃及是許多人的旅夢，對於這個神祕的國度，許多人會選擇跟團旅行，但坊間琳瑯滿目的埃及行程，價格落差最多可高達10萬元，不禁讓人好奇與擔憂該如何選擇。友泰旅遊的「埃及達人」巧克力分析，埃及旅遊簡單可分為三大區塊：金字塔、神殿以及紅海，通常遊客可透過火車、尼羅河遊輪或是內陸飛機，做為移動工具，貫穿遊覽。而價格的差別主要在於交通工具的選擇，可依個人預算為考量。而到埃及除了神殿與金字塔必參觀，紅海的美景也不可錯過，旅客可依自己的喜好需要，自費選擇刺激的沙漠沖沙活動，或騎乘駱駝尋訪奴比亞人部落，或是搭乘玻璃船欣賞紅海的海底世界。

本次講座吸引了許多對埃及充滿興趣的聽眾參加，大部分民眾已參觀過「大英博物館典藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展，對展覽展出豐富的埃及文明感到神往，希望能夠親身探訪。友泰旅遊透過多年來豐富的操作經驗，與聽眾分享最經濟實惠、性價比最高的玩埃及方法，並與特展合作，即日起至2018年2月14日止，只要持「大英博物館典藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展門票票根至友泰旅遊報名訂購任一行程，更可享有NT.300優惠，希望大家都能玩得聰明又盡興！

友泰旅遊洽詢電話：(02)7701-6866

(中時電子報)

埃及行程參考
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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