便宜至少3成！都是外賣年菜 度假飯店就是「俗」

2018年01月17日 10:34 工商 姚舜

礁溪寒沐酒店的〈富貴如意八寶佛跳牆〉，強調以溫潤甘純的雞湯作基底，並添宜蘭三星蔥提升濃郁香氣，每盅訂價1600元。（圖／寒舍餐旅集團）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出方〈日式金御年菜〉，內有17道日本人過年必吃的御節料理，為維持新鮮，須現場提貨、無法宅配。（圖／力麗威斯汀度假酒店）

宜蘭威斯汀度假酒店外賣的〈干貝松露蘿蔔糕〉，內餡除蘿蔔絲外，還有干貝、松露、冬菇與蝦米。（圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒店）

台南老爺行旅以「甘粹帶回家」為主題設計的外帶年菜，有〈蠔皇鮮鮑繪烏蔘〉、〈瑤柱馨香大比目魚〉與〈波特松露燉牛頰〉，每道菜訂價都是588元。（圖／台南老爺行旅）

台南老爺行旅春節人氣伴手禮〈甜粿〉，有「紅豆起士、黑糖核桃桂圓」與「五穀米蜜蓮子」2種口味可以選擇。（圖／台南老爺行旅）

台南大員皇冠假日酒店推出的外帶年菜〈御膳一品花膠湯〉，內有鮑魚、花膠、海參、赤螺、螺乾、瑤柱、子排、花菇、金華火腿、全雞、鳳眼果等食材。（圖／台南大員皇冠假日酒店）

購買飯店年菜不是只有位在都會的城市飯店可以選擇，為了提高餐飲營收，更為展示飯店廚藝團隊的烹製功夫，今年包括老爺酒店集團旗下台南老爺行旅等不少位在風景區的休閒度假飯店今年都有年菜外賣。而宜蘭與台南新開的礁溪寒沐酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店，以及台南大員皇冠假日酒店等新開的飯店，今年也都由館內廚藝團隊設計烹調外賣的年菜，與城市飯店搶生意。

不讓城市飯店專美於前，休閒度假飯店推出外賣年菜，除食材用料與烹製工序不遜於城市飯店，且包裝提貨皆比照城市飯店，仔細比較後可發現，同樣或類似菜色，休閒度假飯店的價位就是比城市飯店便宜至少30%，「便宜划算俗俗賣」亦成了一大賣點，值得今年計畫購買飯店年菜圍爐的朋友留意。

開幕不久的礁溪寒沐酒店即以「豐年 團圓」為名推出了可供8至10人的〈一品砂鍋雞〉與〈富貴如意八寶佛跳牆〉兩道圍爐大菜。前者標榜是以老母雞以及金華火腿燉煮足6小時 後，再加入干貝、竹笙與綠筍等食材。後者則是以溫潤甘純的雞湯作基底，並以宜蘭三星蔥提升濃郁香氣，內有香菇、排骨、芋頭與栗子食材，豐厚口感層次。

礁溪寒沐酒店的〈一品砂鍋雞〉每盅2000元，〈富貴如意八寶佛跳牆〉訂價1600元，這樣的價位，確實頗具市場競爭力。客人如果欲升等，可以加價1800元加購6顆鮮味鮑魚，是飯店年菜「新賣法」。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店是由館內〈舞〉日本料理餐廳推出「日式金御年菜」，以兩層重箱盒盛裝的日本御節料理內有17道不同菜式，每道菜都按日本過年傳統內蘊祝福意涵。其中第一層有諸如〈鮭魚南蠻漬〉、〈柚香紅白錦繡〉，以及用員山雙連埤產的黃地瓜與日本栗子一起拌而成的〈栗子金團〉等。第二層的主食則有〈老海老旨煮〉、〈香魚甘露煮〉、〈黃金魚子〉與〈伊達捲〉等，每份訂價3600元，也比過往城市飯店推出的日式年菜便宜。

老爺酒店集團旗下台南老爺行旅是一家充滿「文氣」的設計風格潮旅店，為搶攻年菜商機，台南老爺行旅今年推出「甘粹帶回家」系列年菜，舉凡用XO醬蒸煮而成的〈瑤柱馨香大比目魚〉、加上嚴選大海珍饈鮮鮑及烏蔘燴煮〈蠔皇鮮鮑燴烏蔘〉，以及用波特酒調醬並以松露提味的〈波特松露燉牛頰〉，每道菜式一律都訂價588元，1月31日前預購還加贈手作路〈葡萄核桃麵包〉。

除前述年菜，台南老爺行旅今年亦推出〈甜粿〉年味禮盒外賣，讓客人可以採購當伴手，並有「紅豆起士、黑糖核桃桂圓」與「五穀米蜜蓮子」2種口味可以選擇，每模原價280元，1月31日前享早鳥價每模238元，兩模優惠價448元。

台南大員皇冠假日酒店也是飯店市場新軍，館內粵菜餐廳〈彩豐樓〉今年亦推出限量外帶年菜，其中〈御膳一品花膠湯〉標榜上湯是經4小時熬製，湯內有鮑魚、花膠、海參、赤螺、螺乾、瑤柱、子排、花菇、金華火腿、全雞、鳳眼果等食材、山珍海味共燴一盅售價3280元。而每盅2380元的〈火膧赤螺燉雞湯〉則強調是主廚特選金華火腿的肘子部位，加入雲南松茸、鮑魚、乾螺、赤螺肉、全雞、子排、鳳眼果、花菇、瑤柱等食材一起燉煮4小時熬製，單看食材，性價比不低，至於是否能對消費者的脾胃，則有待市場考驗。

(工商)