林佳龍今出訪新加坡 深化台星交流 促產業互動

台中市長林佳龍（右）2016年4月11日曾到新加坡市區重建局，參訪其著名的城市展覽館。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時
／台中報導

為增進台中市與新加坡的交流，台中市長林佳龍17日至20日率團出訪新加坡，參加第14屆台星經濟聯席會議，期間將前往葉水福供應鏈中心、達梭公司、新加坡科技工程及新加坡實里達航空園進行產業參訪，並與新加坡工研院及微軟公司共同簽訂合作備忘錄，盼透過此行參訪，交流智慧物流、智慧城市、機械航太等發展經驗，並介紹台中市的產業規畫及合作商機，進一步深化雙方合作。

市府表示，台中市與新加坡地理環境及文化條件相近，2016年林佳龍率團赴新加坡進行經貿議題交流及市政考察，並促成雙方定期召開雙邊會議；新加坡工商聯合總會(SBF)也曾回訪台中市。

林佳龍17日啟程赴新加坡，並將於19日參加「第14屆台星經濟聯席會議」，會中介紹台中市產業規畫與合作商機，展現在地產業優勢，進而帶動台星雙方共榮。

市府指出，林佳龍此行除出席台星經濟聯席會議外，也將參訪葉水福供應鏈中心、達梭公司、新加坡科技工程、新加坡實里達航空園及微軟公司，增進對產業發展的了解，擴大投資與合作機會外，也促進台中市在推動智慧城市、新加坡推動智慧國家上的經驗交流。

由於新加坡包括航太、資訊電子、生物製藥、建築、金融、物流及觀光業等發展有成，而台中製造業發達，近年物聯網及智慧城市發展帶動產業轉型，加上台中市作為國家級的智慧機械及航太產業發展之都，期盼藉此行找到台灣與新加坡之間的發展著力點。

(中時)

「下條子」阻勞檢罰18萬風波 黃… 登記高市長初選 管碧玲自備「10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。