林佳龍今出訪新加坡 深化台星交流 促產業互動

2018年01月17日 11:05 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

為增進台中市與新加坡的交流，台中市長林佳龍17日至20日率團出訪新加坡，參加第14屆台星經濟聯席會議，期間將前往葉水福供應鏈中心、達梭公司、新加坡科技工程及新加坡實里達航空園進行產業參訪，並與新加坡工研院及微軟公司共同簽訂合作備忘錄，盼透過此行參訪，交流智慧物流、智慧城市、機械航太等發展經驗，並介紹台中市的產業規畫及合作商機，進一步深化雙方合作。

市府表示，台中市與新加坡地理環境及文化條件相近，2016年林佳龍率團赴新加坡進行經貿議題交流及市政考察，並促成雙方定期召開雙邊會議；新加坡工商聯合總會(SBF)也曾回訪台中市。

林佳龍17日啟程赴新加坡，並將於19日參加「第14屆台星經濟聯席會議」，會中介紹台中市產業規畫與合作商機，展現在地產業優勢，進而帶動台星雙方共榮。

市府指出，林佳龍此行除出席台星經濟聯席會議外，也將參訪葉水福供應鏈中心、達梭公司、新加坡科技工程、新加坡實里達航空園及微軟公司，增進對產業發展的了解，擴大投資與合作機會外，也促進台中市在推動智慧城市、新加坡推動智慧國家上的經驗交流。

由於新加坡包括航太、資訊電子、生物製藥、建築、金融、物流及觀光業等發展有成，而台中製造業發達，近年物聯網及智慧城市發展帶動產業轉型，加上台中市作為國家級的智慧機械及航太產業發展之都，期盼藉此行找到台灣與新加坡之間的發展著力點。

(中時)